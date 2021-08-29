3-й тур
Вест Хэм
2 : 2
Кристал Пэлас
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм — Кристал Пэлас — 2:2. Видео голов и обзор матча

Команда Андрея Ярмоленко не смогла добиться победы в поединке 3-го тура АПЛ

  • 29.08.2021 12:28
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Вест Хэм — Кристал Пэлас — 2:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура АПЛ лондонский «Вест Хэм, в составе которого выступает 31-летний украинский вингер Андрея Ярмоленко, дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» — 2:2
Голы: Форналс, 39, Антонио, 68 — Галлахер, 58, 70

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Кристал Пэлас).
68' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
58' ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Кристал Пэлас).
39' ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
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Источник — YouTube

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