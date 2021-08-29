В поединке 3-го тура АПЛ лондонский «Вест Хэм, в составе которого выступает 31-летний украинский вингер Андрея Ярмоленко, дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» — 2:2
Голы: Форналс, 39, Антонио, 68 — Галлахер, 58, 70
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Кристал Пэлас).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Кристал Пэлас).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.