3-й тур
Вест Хэм
2 : 2
Кристал Пэлас
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ярмоленко вышел на замену, Вест Хэм сыграл вничью в матче АПЛ

Состоялся ряд матчей 3-го тура АПЛ

  • 28.08.2021 19:01
  • 1597 просмотров
  • 5 комментариев
Ярмоленко вышел на замену, Вест Хэм сыграл вничью в матче АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вест Хэм в матче 3-го тура чемпионата Англии не сумел обыграть Кристал Пэлас. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, как и в прошлых двух турах, вышел на замену уже в конце встречи. Сегодня Ярмоленко появился на поле на 87-й минуте.

Чемпионат Англии. 3-й тур

Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Голы: Форналс, 39, Антонио, 68 - Галлахер, 58, 70

Астон Вилла - Брентфорд 1:1
Голы: Буэнди, 13 - Тони, 7

Брайтон - Эвертон 0:2
Голы: Грей, 41, Калверт-Льюин, 58

Ньюкасл - Саутгемптон 2:2
Голы: Уилсон, 55, Сан-Максимин, 90+1 - Эльюнусси, 74, Уорд-Праус, 90+6

Норвич - Лестер 1:2
Голы: Пукки, 44 (с пен) - Варди, 8, Олбрайтон, 76

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    online
    rasta13, 28.08.2021 19:57
    0
    Ekvato, 28.08.2021 19:10
    Але удар хороший зробив і двічі у обороні відіграв, хоч би на хвилин 30 випускав. Невже тренкр зацікавлений найдорожчого по зарплаті і здорового гравця випускати на 5 хвилин? Віддали би тоді в аренду
    Это АПЛ, там часто игроки с большой ЗП на лавке сидят, тренер не смотрит на его зарплату а выпускает того кто ему нужен на поле.
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 28.08.2021 19:38
    0
    Ekvato, 28.08.2021 19:10
    Але удар хороший зробив і двічі у обороні відіграв, хоч би на хвилин 30 випускав. Невже тренкр зацікавлений найдорожчого по зарплаті і здорового гравця випускати на 5 хвилин? Віддали би тоді в аренду
    Почнеться Ліга Європи, буде частіше грати
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 28.08.2021 19:17
    0
    На 87, это не на 90, как было раньше.
    Ссылка
    Ekvato
    online
    Ekvato, 28.08.2021 19:10
    +3
    Але удар хороший зробив і двічі у обороні відіграв, хоч би на хвилин 30 випускав. Невже тренкр зацікавлений найдорожчого по зарплаті і здорового гравця випускати на 5 хвилин? Віддали би тоді в аренду
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 28.08.2021 19:05
    +2
    Выходы на замену похожи на издевательство какое-то или там какая-то цель на эти пару мин выпускать его?
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