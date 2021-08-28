Ярмоленко вышел на замену, Вест Хэм сыграл вничью в матче АПЛ

Вест Хэм в матче 3-го тура чемпионата Англии не сумел обыграть Кристал Пэлас. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, как и в прошлых двух турах, вышел на замену уже в конце встречи. Сегодня Ярмоленко появился на поле на 87-й минуте.

Чемпионат Англии. 3-й тур

Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2

Голы: Форналс, 39, Антонио, 68 - Галлахер, 58, 70

Астон Вилла - Брентфорд 1:1

Голы: Буэнди, 13 - Тони, 7

Брайтон - Эвертон 0:2

Голы: Грей, 41, Калверт-Льюин, 58

Ньюкасл - Саутгемптон 2:2

Голы: Уилсон, 55, Сан-Максимин, 90+1 - Эльюнусси, 74, Уорд-Праус, 90+6

Норвич - Лестер 1:2

Голы: Пукки, 44 (с пен) - Варди, 8, Олбрайтон, 76