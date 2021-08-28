Ярмоленко вышел на замену, Вест Хэм сыграл вничью в матче АПЛ

Вест Хэм в матче 3-го тура чемпионата Англии не сумел обыграть Кристал Пэлас. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко, как и в прошлых двух турах, вышел на замену уже в конце встречи. Сегодня Ярмоленко появился на поле на 87-й минуте.
Чемпионат Англии. 3-й тур
Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Голы: Форналс, 39, Антонио, 68 - Галлахер, 58, 70
Астон Вилла - Брентфорд 1:1
Голы: Буэнди, 13 - Тони, 7
Брайтон - Эвертон 0:2
Голы: Грей, 41, Калверт-Льюин, 58
Ньюкасл - Саутгемптон 2:2
Голы: Уилсон, 55, Сан-Максимин, 90+1 - Эльюнусси, 74, Уорд-Праус, 90+6
Норвич - Лестер 1:2
Голы: Пукки, 44 (с пен) - Варди, 8, Олбрайтон, 76
Источник — Sport.ua
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