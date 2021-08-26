В субботу, 28 августа, в Лондоне состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» на «Олимпийском стадионе» примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Вест Хэм»

В прошлом сезоне команда Дэвида Мойеса вела борьбу за путевку в Лигу чемпионов, но все же финишировала шестой в турнирной таблице, поэтому сыграет в групповом раунде Лиги Европы. «Молотобойцы» в новом чемпионате намерены продолжить прогрессировать, что показали не словом, а делом, одержав две победы в первых двух турах.

Сначала «Вест Хэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» (4:2), а затем на своем поле неожиданно разгромил «Лестер» (4:1). Благодаря максимальному количеству набранных очков подопечные Мойеса располагаются на первом месте в Премьер-лиге, опережая «Ливерпуль» и «Челси» за счет большему количества забитых мячей. Впрочем, говорить о чемпионских амбициях рано, так как вся борьба еще впереди.

Украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко хоть и является самым высокооплачиваемым игроком в команде, но пока не попадает в основной состав. В первых двух турах он вышел на замену на последней минуте. Зато в активе 31-летнего украинца два ассиста в поединке молодежных команд. Будем надеяться, что в этот раз Мойес выпустит Андрея в старте.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» под руководством предыдущего главного тренера Роя Ходжсона заняли 14 место в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, набрав 44 очка. Поскольку «Кристал Пэлас» завершил чемпионат ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам, на тренерском мостике ожидаемо произошли изменения. В начале июля клуб возглавил легенда сборной Франции Патрик Виейра, ранее выступавший в АПД за лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Пока 45-летний специалист не может похвастаться большими успехами на тренерском поприще, хоть в нем и видят перспективу. В первых двух турах «Кристал Пэлас» не забил ни одного мяча: сначала проиграл «Челси» (0:3), а затем сыграл вничью с новичком АПЛ «Брентфордом» (0:0). Если в ближайшее время Виейра не удастся улучшить игру команды, то руководство клуба может задуматься о новых переменах.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Вест Хэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.61 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вест Хэм»: Фабиански – Крессвелл, Диоп, Доусон, Цоуфал, Райс, Форналс, Соучек, Бенрахма, Антонио, Ярмоленко.

«Кристал Пэлас»: Гуаита – Митчелл, Гехи, Куяте, Уорд, Шлупп, Ридевалд, Макартур, Заха, Матета, Айю.

28 августа, суббота