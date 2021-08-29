КАРАВАЕВ: «У нас были сложные матчи с Колосом, мы серьезно настраивались»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу над «Колосом» (7:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Если скажу, что мы ожидали настолько результативного матча, то, наверное, слукавлю. Но настраивались очень серьезно и ждали хорошей игры. В прошлом чемпионате у нас были сложные матчи с «Колосом», поэтому к сегодняшнему противостоянию серьезно готовились в психологическом плане. Сыграли в свою игру, которую готовили – и это вылилось в хороший результат.

Мы обсуждали на скамейке запасных, что забьем быстрый мяч, после чего пойдут еще голы. Так и вышло. В прошлых матчах результативность у нас хромала, но в последних двух поединках мы забили 11 голов – и это очень здорово. Нужно не останавливаться и двигаться дальше.

Мистер вернулся на тренерское место – и сразу же такой результат. Все видят его влияние на команду, он добавляет нам психологии победителей, требует только побед. Мы в это верим и у нас это получается. Кроме того, Мистер объясняет и показывает, что нам нужно делать, мы воплощаем это в игру и получаем результат», - сказав Караваев.