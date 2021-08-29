ВИДЕО. Реакция Клоппа и Тухеля на пенальти и ничью в Ливерпуле

В поединке 3-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью со счетом 1:1. При этом «синие» весь второй тайм играли в численном меньшинстве.
Предлагаем вашему вниманию послематчевую реакцию наставников команд.
События матча
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|45'
|Рис Джеймс (Челси) получает красную карточку.
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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Источник — Sport.ua
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