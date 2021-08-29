3-й тур
Ливерпуль
1 : 1
Челси
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Реакция Клоппа и Тухеля на пенальти и ничью в Ливерпуле

Лондонцы в меньшинстве отстояли ничейный результат

  • 29.08.2021 01:57
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ВИДЕО. Реакция Клоппа и Тухеля на пенальти и ничью в Ливерпуле
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью со счетом 1:1. При этом «синие» весь второй тайм играли в численном меньшинстве.

Предлагаем вашему вниманию послематчевую реакцию наставников команд.

События матча
45' ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
45' Рис Джеймс (Челси) получает красную карточку.
22' ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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Источник — Sport.ua

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