Челси в меньшинстве отстоял ничью в битве с Ливерпулем

Состоялся топ-матч 3-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси». Обе команды начали чемпионата с двух побед и без пропущенных голов.

А сегодня их поединок завершился вничью 1:1. При этом «Синие» с конца первого тайма действовали в меньшинстве после удаления Риса Джеймса.

Чемпионат Англии. 3-й тур

Ливерпуль - Челси 1:1

Голы: Салах, 45+3 (с пен) - Хаверц, 22

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон (Цимикас, 86), Фабиньо, Хендерсон (Алькантара, 74), Эллиотт, Салах, Мане, Фирмино (Жота, 43)

Челси: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Алонсо, Канте (Ковачич, 46), Жоржиньо (Чалоба, 87), Хаверц (Тиаго Силва, 46), Маунт, Лукаку

Удален: Джеймс, 45+2