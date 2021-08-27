В 3-м туре АПЛ состоится первый топ-матч нынешнего сезона чемпионата Англии. 28 августа «Ливерпуль» примет «Челси», старт встречи в 19:30.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа, чей состав в сравнении с прошлым сезоном почти не изменился, удачно начала чемпионат. В первом туре «Красные» разгромили «Норвич» 3:0, а во втором разобрались с «Бернли» 2:0. Правда, наставник был огорчен судейством в игре с «Бернли», так как рефери, по мнению Клоппа, не защищал игроков «Ливерпуля» от грубых действий соперника.

Тренера можно понять, так как из-за травм половину прошлого сезона пропустили ведущие защитники ван Дейк и Гомес. Сейчас их возвращение на поле можно назвать главным усилением команды. К счастью для Клоппа, пока больших проблем с составом нет, тренер рассчитывает на всех сильнейших футболистов.

Конечно, болельщиков команды радует, что в двух турах «Красные» не пропускали, но первый реальный тест в сезоне случится как раз в битве с очень мощным «Челси».

Челси

Лондонский клуб, несмотря на победу в Лиге чемпионов, летом не пожалел денег на большой трансфер. За рекордные 98 миллионов фунтов клуб вернул форварда Ромелу Лукаку, который уже забил гол.

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К слову, «Челси» начал сезон с таких же результатов, как и «Ливерпуль»: победы 3:0 над «Кристал Пэлас» и 2:0 над «Арсеналом».

Наставник «Челси» Томас Тухель не сможет рассчитывать на хавбеков Пулишича и Лофтуса-Чика, которые восстанавливаются после коронавируса.

28 августа, суббота