Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сидклей умолял, чуть не плакал, чтобы его отпустили в ПАОК»

Наставник «Динамо» ответил на вопросы журналистов после разгромной победы над «Колосом»

  • 28.08.2021 23:59
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  • 5 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сидклей умолял, чуть не плакал, чтобы его отпустили в ПАОК»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Пресс-конференция главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу после победы над «Колосом» на «Олимпийском» (7:0).

– При счете 7:0 сложно делать какие-либо комментарии. Игра и результат говорят обо всем. Ребята хорошо готовились к игре всю неделю, хорошо настроились и с первых секунд делали на поле все, о чем я их просил. Они взяли контроль под себя, и первый тайм был идеальным. 

Давление, которое оказывали наши игроки на соперника, позволило растянуть их оборону, и мы воспользовались свободными зонами, хорошо разыгрывали мяч и забивали голы на любой вкус. 

Эта победа тем важнее для нас, поскольку обычно игры с «Колосом» даются нам тяжело. В прошлом сезоне мы потеряли очки с этой командой, а в Кубке выиграли только по пенальти. 

Понятно, что во втором тайме играли уже по-другому, потому что игроков расслабил счёт на табло. 

Мне не понравилось, что наши игроки бросали свои зоны, все шли в атаку, позволила сопернику выходить в контратаки, создавать моменты у наших ворот. Но надежная игра Дениса Бойко и наших защитников обезопасила нас от пропущенного гола. 

Я доволен игрой наших игроков. В преддверии матчей сборных я сказал им в раздевалке, чтобы они с таким же настроем, как в последних двух играх, выступали за сборную, защищая честь своей страны и честь «Динамо». 

– Мистер, как ваше самочувствие?
– Все хорошо, спасибо. 

– В командной фотосессии не участвовали Сидклей и Жерсон Родригес. Сидклей уже ушёл в аренду, а что с Жерсоном?
– Что касается Сидклея, он умолял, чуть не плакал, чтобы его отпустили в ПАОК. Он хотел перейти чтобы играть, ему 27 лет. Он прекрасно понимает, что на этой позиции играет Миколенко, и играет хорошо. Я пожелал ем удачи, попросил руководство отпустить его в аренду, он уехал в Грецию. 

Что касается Жерсона, один итальянский клуб выходил на контакт с ним с желанием его подписать. Он хочет играть в чемпионате Италии. Как все будет - мы пока не знаем. Я его не использовал в последних двух играх для того чтобы акцентировать внимание, что игрок хочет уйти, а играли те, кто остаются в команде. 

– Из семи голов ни одного не забил форвард. Насколько это болезненный и важный для вас вопрос в преддверии ЛЧ?
– Для меня не проблема, что не забивают нападающие. Для меня важно чтобы мы забивали голы. В прошлом сезоне у нас 17 разных игроков забивали голы. Если у нас все голы будет забивать один игрок, то любая другая команда под него подстроится, перекроет его, и мы будем зависеть от него. А когда забивает большое количество игроков, сопернику тяжело подстроиться под нашу игру.

Нелегко вливаться в команду сразу, не зная наши принципы игры, не зная трения между игроками. Нужно время для всего в комплексе для того чтобы игрок освоился, понимал, что нужно делать, почувствовал своих партнёров. 

В моем «Шахтёре» все бразильцы, которые приходили, не играли сразу. Они начинали играть через год, через какое-то определённое время, а сначала выходили играть по 10-15 минут. Они играли часто, но по чуть-чуть. Это время нужно для того чтобы через тренировочный процесс, эти минуты влиться в коллектив. У меня есть терпение. 

– Как вам результаты жеребьёвки? Рады снова встретиться с «Барселоной»?
– У нас хорошая сильная группа. В прошлом сезоне мы хорошо играли, хоть и проиграли лидерам группы. Но мы играли хорошо, можно сказать, на равных. Отсутствие опыта и индивидуальные ошибки наших игроков не позволили нам набрать больше очков. С того времени мы выросли, стали крепче, но мы все равно не фавориты. Но играют не история и традиции, а команды, которые выйдут на футбольное поле. 

К сожалению, у нас долго будет отсутствовать группа основных игроков - Попов, Бущан, Беседин. Нужно готовиться к каждой игре тщательно, внимательно. 

Очень хочется, чтобы все наши 10 сборников вернулись здоровыми. Для меня это самый важный момент. 

– Это 23 матч без поражений «Динамо» в чемпионате. 6:0 в первом тайме это повторение рекорда 2010 года, когда в Киеве с таким счетом был обыгран в первом тайме «Мариуполь». У вас в карьере уже были матчи, когда ваша команда выигрывала с таким счетом? 
– Было, хоть я сейчас не вспомню. Мои команды всегда много забивали, побили много рекордов. 

Для меня самое важное чтобы команда была в унисоне и все шли в одном направлении. Меня интересует не результат. 

Я хочу также коснуться другого момента - насколько сложны в психологическом плане такие поражения. Я сейчас не радуюсь, потому что в этой шкуре может оказаться любой тренер, любой игрок. К этому нужно относиться с пониманием. 

Я получил удовольствие от игры моих игроков и от того, как они показали себя на футбольном поле.

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Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 29.08.2021 00:18
    +2
    Ага, просився в команду де тренер син Луческу. Де на його позиції грає капітан ПАОКу. Ох уж ці казкарі)).
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 29.08.2021 00:14
    +3
    Уход этих двух - очистка от мусора.
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 29.08.2021 00:11
    -1
    Песенка Суперклея:
    *
    "Отпустите меня в Гималаи
    В пеpвозданной побыть тишине
    Там pаздеться смогу догола я
    И никто не пpистанет ко мне
    Отпустите меня в Гималаи
    Отпустите меня насовсем
    А не то я завою а не то я залаю
    А не то я кого-нибудь съем"
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 29.08.2021 00:05
    +5
    а то что Жерсон уходит не айс, дед на него силы потратил...когда пришел тот уже тогда был на чемоданах... но видно не судьба, мутный тип, бабу нашу взял и тикает
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 29.08.2021 00:02
    -5
    ... в туалеті не закривався часом ?
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