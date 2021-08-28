Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сидклей умолял, чуть не плакал, чтобы его отпустили в ПАОК»

Пресс-конференция главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу после победы над «Колосом» на «Олимпийском» (7:0).

– При счете 7:0 сложно делать какие-либо комментарии. Игра и результат говорят обо всем. Ребята хорошо готовились к игре всю неделю, хорошо настроились и с первых секунд делали на поле все, о чем я их просил. Они взяли контроль под себя, и первый тайм был идеальным.

Давление, которое оказывали наши игроки на соперника, позволило растянуть их оборону, и мы воспользовались свободными зонами, хорошо разыгрывали мяч и забивали голы на любой вкус.

Эта победа тем важнее для нас, поскольку обычно игры с «Колосом» даются нам тяжело. В прошлом сезоне мы потеряли очки с этой командой, а в Кубке выиграли только по пенальти.

Понятно, что во втором тайме играли уже по-другому, потому что игроков расслабил счёт на табло.

Мне не понравилось, что наши игроки бросали свои зоны, все шли в атаку, позволила сопернику выходить в контратаки, создавать моменты у наших ворот. Но надежная игра Дениса Бойко и наших защитников обезопасила нас от пропущенного гола.

Я доволен игрой наших игроков. В преддверии матчей сборных я сказал им в раздевалке, чтобы они с таким же настроем, как в последних двух играх, выступали за сборную, защищая честь своей страны и честь «Динамо».

– Мистер, как ваше самочувствие?

– Все хорошо, спасибо.

– В командной фотосессии не участвовали Сидклей и Жерсон Родригес. Сидклей уже ушёл в аренду, а что с Жерсоном?

– Что касается Сидклея, он умолял, чуть не плакал, чтобы его отпустили в ПАОК. Он хотел перейти чтобы играть, ему 27 лет. Он прекрасно понимает, что на этой позиции играет Миколенко, и играет хорошо. Я пожелал ем удачи, попросил руководство отпустить его в аренду, он уехал в Грецию.

Что касается Жерсона, один итальянский клуб выходил на контакт с ним с желанием его подписать. Он хочет играть в чемпионате Италии. Как все будет - мы пока не знаем. Я его не использовал в последних двух играх для того чтобы акцентировать внимание, что игрок хочет уйти, а играли те, кто остаются в команде.

– Из семи голов ни одного не забил форвард. Насколько это болезненный и важный для вас вопрос в преддверии ЛЧ?

– Для меня не проблема, что не забивают нападающие. Для меня важно чтобы мы забивали голы. В прошлом сезоне у нас 17 разных игроков забивали голы. Если у нас все голы будет забивать один игрок, то любая другая команда под него подстроится, перекроет его, и мы будем зависеть от него. А когда забивает большое количество игроков, сопернику тяжело подстроиться под нашу игру.

Нелегко вливаться в команду сразу, не зная наши принципы игры, не зная трения между игроками. Нужно время для всего в комплексе для того чтобы игрок освоился, понимал, что нужно делать, почувствовал своих партнёров.

В моем «Шахтёре» все бразильцы, которые приходили, не играли сразу. Они начинали играть через год, через какое-то определённое время, а сначала выходили играть по 10-15 минут. Они играли часто, но по чуть-чуть. Это время нужно для того чтобы через тренировочный процесс, эти минуты влиться в коллектив. У меня есть терпение.

– Как вам результаты жеребьёвки? Рады снова встретиться с «Барселоной»?

– У нас хорошая сильная группа. В прошлом сезоне мы хорошо играли, хоть и проиграли лидерам группы. Но мы играли хорошо, можно сказать, на равных. Отсутствие опыта и индивидуальные ошибки наших игроков не позволили нам набрать больше очков. С того времени мы выросли, стали крепче, но мы все равно не фавориты. Но играют не история и традиции, а команды, которые выйдут на футбольное поле.

К сожалению, у нас долго будет отсутствовать группа основных игроков - Попов, Бущан, Беседин. Нужно готовиться к каждой игре тщательно, внимательно.

Очень хочется, чтобы все наши 10 сборников вернулись здоровыми. Для меня это самый важный момент.

– Это 23 матч без поражений «Динамо» в чемпионате. 6:0 в первом тайме это повторение рекорда 2010 года, когда в Киеве с таким счетом был обыгран в первом тайме «Мариуполь». У вас в карьере уже были матчи, когда ваша команда выигрывала с таким счетом?

– Было, хоть я сейчас не вспомню. Мои команды всегда много забивали, побили много рекордов.

Для меня самое важное чтобы команда была в унисоне и все шли в одном направлении. Меня интересует не результат.

Я хочу также коснуться другого момента - насколько сложны в психологическом плане такие поражения. Я сейчас не радуюсь, потому что в этой шкуре может оказаться любой тренер, любой игрок. К этому нужно относиться с пониманием.

Я получил удовольствие от игры моих игроков и от того, как они показали себя на футбольном поле.