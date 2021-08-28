В воскресенье, 29-го августа, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором состоится львовское дерби между «Рухом» и «Львовом».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Рух» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Львов», за которой можно следить здесь.