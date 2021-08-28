На дне. Арсенал впервые за 67 лет проиграл первые три матча сезона

Настоящий провал на старте

  • 28.08.2021 17:15
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На дне. Арсенал впервые за 67 лет проиграл первые три матча сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» в третьем туре Английской Премьер-лиге. Встреча на завершилась со счетом 0:5.

Как сообщает Opta, «канониры» начали чемпионат с трех поражений подряд впервые с сезона-1954/55. Отметим, что лондонцы не смогли забить во всех трех матчах.

В первом туре «Арсенал» уступил «Брентфорду» (0:2), а затем не смог навязать борьбу «Челси» (0:2).

Ранее сообщалось, что Конте может заменить Артету в «Арсенале». 

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Источник — Twitter

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    Илья Труфанов
    Илья Труфанов, 28.08.2021 17:55
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