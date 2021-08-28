На дне. Арсенал впервые за 67 лет проиграл первые три матча сезона

«Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» в третьем туре Английской Премьер-лиге. Встреча на завершилась со счетом 0:5.
Как сообщает Opta, «канониры» начали чемпионат с трех поражений подряд впервые с сезона-1954/55. Отметим, что лондонцы не смогли забить во всех трех матчах.
В первом туре «Арсенал» уступил «Брентфорду» (0:2), а затем не смог навязать борьбу «Челси» (0:2).
Ранее сообщалось, что Конте может заменить Артету в «Арсенале».
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Источник — Twitter
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