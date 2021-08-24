Конте является кандидатом на замену Артете в Арсенале

Известный итальянский тренер вскоре может вернуться в АПЛ

  • 24.08.2021 15:06
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Конте является кандидатом на замену Артете в Арсенале
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский специалист Антонио Конте вскоре может возглавить лондонский «Арсенал».

Отмечается, что 52-летний наставник является главным кандидатом на смену Микелю Артете, который провалил старт сезона.

Руководство лондонского клуба уже ведет переговоры с Конте.

Ранее сообщалось, что Артета за пять матчей должен улучшить результаты команды или будет уволен. 

«Арсенал» после двух туров АПЛ не смог набрать ни одного балла.

Последним местом работы Конте был «Интер», с которым он стал чемпионом Италии в сезоне 2020/21, но в конце сезона он покинул клуб.

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Источник — Metro

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