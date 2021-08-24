Артета получил последний шанс в Арсенале

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в ближайшее время может покинуть клуб.
Как сообщает английская пресса, 39-летний специалист встретился с руководством лондонского клуба, которое потребовало у него улучшить результаты команды в сжатые сроки.
Артета получил 5 игр на то, чтобы исправить ситуацию.
Отметим, что на старте чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Брентфорду» (0:2) и «Челси» (0:2). Всего же Артета потерпел 20 поражений в 60 матчах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.