Артета получил последний шанс в Арсенале

Тренеру дали пять матчей на исправление результатов

  • 24.08.2021 02:54
  • 183 просмотра
  • 0 комментариев
Артета получил последний шанс в Арсенале
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в ближайшее время может покинуть клуб.

Как сообщает английская пресса, 39-летний специалист встретился с руководством лондонского клуба, которое потребовало у него улучшить результаты команды в сжатые сроки.

Артета получил 5 игр на то, чтобы исправить ситуацию.

Отметим, что на старте чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Брентфорду» (0:2) и «Челси» (0:2). Всего же Артета потерпел 20 поражений в 60 матчах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Telegraph

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности