Канониры в шоке. Брентфорд переиграл Арсенал в стартовом матче АПЛ

В стартовом матче 1-го тура Английской Премьер-лиги произошла сенсация.
Новичок АПЛ «Брентфорд» победил «Арсенал» со счетом 2:0. Авторами голов стали игроки «Брентфорда» Серхи Канос и Кристиан Нергор.
АПЛ. 1-й тур
«Брентфорд» – «Арсенал» – 2:0
Голы: Канос, 22, Нергор, 73.
«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер (Бек Серенсен, 71), Пиннок, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80), Тони, Канос, Мбеумо (Форсс, 86).
«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс (Нуну Тавареш, 82), Тирни, Уайт, Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71), Балоган (Сака, 58).
Судья: Оливер (Англия).
13 августа. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».
Источник — Sport.ua
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