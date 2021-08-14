1-й тур
Брентфорд
2 : 0
Арсенал
13.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Канониры в шоке. Брентфорд переиграл Арсенал в стартовом матче АПЛ

В стартовом матче 1-го тура Английской Премьер-лиги произошла сенсация

  • 14.08.2021 00:20
  • 604 просмотра
  • 1 комментарий
Канониры в шоке. Брентфорд переиграл Арсенал в стартовом матче АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 1-го тура Английской Премьер-лиги произошла сенсация.

Новичок АПЛ «Брентфорд» победил «Арсенал» со счетом 2:0. Авторами голов стали игроки «Брентфорда» Серхи Канос и Кристиан Нергор.

АПЛ. 1-й тур

«Брентфорд»  «Арсенал»  2:0

Голы: Канос, 22, Нергор, 73.

«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер (Бек Серенсен, 71), Пиннок, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80), Тони, Канос, Мбеумо (Форсс, 86).

«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс (Нуну Тавареш, 82), Тирни, Уайт, Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71), Балоган (Сака, 58).

Судья: Оливер (Англия).

13 августа. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 14.08.2021 00:47
    +1
    Ну що, деградація канонірів триває? Колись Анрі, Бергкамп, Люнберг, Вільтор, Вієра, Пірес і ко. рвали всіх в АПЛ, зараз що?
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