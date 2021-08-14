Вчера «Арсенал» в матче открытия нового сезона АПЛ на выезде неожиданно проиграл новичку, «Брентфорду», со счетом 0:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Нёргор (Брентфорд).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхи Канос (Брентфорд).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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