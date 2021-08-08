Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Новый сезон Премьер-лиги откроют дебютант и завсегдатай элитного дивизиона

  • 08.08.2021 16:40
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Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Брентфорд

В пятницу, 13 августа, состоится матч-открытие нового сезона английской Премьер-лиги, в котором новичок элитного дивизиона «Брентфорд» на домашнем стадионе «Брентфорд Коммьюнити» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Брентфорд»

 

Футбольный клуб «Брентфорд» был основан в далеком 1889 году, однако в Премьер-лиге ранее не играл, поскольку она была основана 27 мая 1992-го. Большую часть своей 132-летней истории «пчелы» скитались по низшим дивизионам, и вот наконец-то им удалось прийти к своей цели.

Команда датского специалиста Томаса Франка по итогам сезона 2020/21 заняла третье место в Чемпионшипе, набрав 87 очков, после чего стала победителем плей-офф за выход в АПЛ, где обыграла «Борнмут» (0:1, 3:1) и «Суонси Сити» (2:0). Теперь же «Брентфорд» постарается закрепиться среди элиты.

«Арсенал»

 

«Канониры» провели большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола, в 1992 году «Арсенал» стал одним из клубов-основателей английской Премьер-лиги. Также лондонцы являются рекордсменами по количеству сезонов подряд, проведенных в высшем дивизионе чемпионата Англии, начиная с 1919 года. А потому и задачи перед ними стоят более высокие.

Просто оставаться среди элиты для болельщиков и руководства «Арсенала» – слишком мало. Поэтому перед командой испанского специалиста Микеля Артеты, который после прошлого сезона с трудом избежал отставки, стоит задача попасть в топ-4 и наконец-то вернуться в Лигу чемпионов. 8 место в прошлом чемпионате вовсе оставило «канониров» за бортом еврокубков, поэтому теперь они могут сконцентрироваться на выступлениях на внутренней арене.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.94 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брентфорд»: Рая – Расмуссен, Пиннок, Айер, Генри, Дасилва, Оньека, Канос, Мбеумо, Фосу, Тони.

«Арсенал»: Лено – Бельерин, Уайт, Габриэл, Тирни, Джака, Уиллок, Сака, Пепе, Мартинелли, Обамеянг.

13 августа, пятница

«Брентфорд» – «Арсенал»
Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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