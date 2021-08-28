Роналду передумал переходить в Ман Сити после разговора с Гвардиолой

Звездный нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что до перехода в МЮ главным кандидатом на подписание португальца был «Манчестер Сити». Но, как сообщает La Repubblica, Роналду передумал переходить в «Сити» после разговора с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

Наставник не гарантировал португальцу стабильного места в стартовом составе, после чего Роналду решил продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Напомни, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал».

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