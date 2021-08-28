Роналду передумал переходить в Ман Сити после разговора с Гвардиолой

Португалец не захотел работать с наставником «горожан»

  • 28.08.2021 16:04
  • 3208 просмотров
  • 5 комментариев
Роналду передумал переходить в Ман Сити после разговора с Гвардиолой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». 

Отметим, что до перехода в МЮ главным кандидатом на подписание португальца был «Манчестер Сити». Но, как сообщает La Repubblica, Роналду передумал переходить в «Сити» после разговора с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

Наставник не гарантировал португальцу стабильного места в стартовом составе, после чего Роналду решил продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Напомни, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал».

Читайте: Еще один космический трансфер лета: Криштиану Роналду перешел в МЮ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Repubblica

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    online
    norma_zap, 28.08.2021 16:49
    +1
    Сейчас появление Роналду в любом клубе - это коммерческий проект, который отбивается даже без спортивной составляющей (грубо говоря за счет футболок и пр.), но при этом Роналду хочет быть всегда в основе плюс вся игра на него, что с учетом его возраста уже не приводит к таким результатам, как три года назад. Любой тренер задумается, а не ухудшит ли это результаты игры -раз, моральный климат в команде - два. Владельцев МС больше интересует результат, чем деньги.
    Ссылка
    bzzzzz
    bzzzzz, 28.08.2021 16:34
    0
    ну это очень странно, если была возможность с мю, при этом хотеть перейти в мс... если это правда, то я бы на месте болелов мю, не слишком тепло к нему относился
    Ссылка
    Cruijff
    Cruijff, 28.08.2021 16:28
    +1
    Якщо Гвардіола хоче гравця, він його переконає.
    Ссылка
    ALM
    ALM, 28.08.2021 16:11
    +2
    Гвардиолус сказал Рону, что он вообще-то хотел Месси подписать
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
    chehcr7rm, 28.08.2021 16:08
    +1
    З САФом була розмова, а не Гвардіолою 25 серпня
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности