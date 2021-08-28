Ливерпуль – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Челси».

«Уже в третьем туре АПЛ встретятся именитые команды, которые побеждали в Лиге чемпионов в 2019 и 2021 году. Их возглавляют элитные немецкие тренеры Юрген Клопп и Томас Тухель. Обе команды успешно стартовали в АПЛ. «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» (3:0) и «Арсенал» (2:0). А «Ливерпуль» аналогично обыграл «Норвич» (3:0) и «Бернли» (2:0). Обе команды молодцы! Не пропускали еще ни одного мяча.

В августе «аристократы» уже успели привезти в Лондон Суперкубок УЕФА. А на жеребьевке Лиги чемпионов игроки «Челси» получили серьезные индивидуальные призы. Менди был признан лучшим вратарем турнира. Опорник Канте стал лучшим полузащитником. Тухель признан лучшим тренером. Жоржиньо признали лучшим игроком Лиги чемпионов. Это фантастика. Лондонцы забрали почти все призы.

«Челси» усилился топ-форвардом Лукаку. Ряд игроков перешли из «Челси» в другие клубы, в частности это Жиру, Абрахам, Дзаппакоста, Мозес, Томори и Батшуайи. Кстати для меня удивительно, что Миши Батшуайи «Челси» отпустил. Как по мне, это очень хороший форвард.

«Ливерпуль» покинули Шакири, Вейналдум, Кабак. Усилились они высоким защитником Конате. Но самое главное для «мерсисайдцев», что уже в строю лидер обороны и всей команды один из лучших защитников мира Ван Дейк. Как итог, у «Ливерпуля» опять ворота на замке, потому что с возвращением Вирджила организация игры в обороне «Ливерпуля» очень надежна. Это классный защитник, он очень быстрый, один в один не проигрывает. В атаке у них Салах, Мане, Жота, Фирмино, которые в состоянии забить любой команде.

Для меня очень любопытна тренерская дуэль. Тренеры великолепно знают друг друга. У них хорошие, приятельские отношения. Каждому нужно находить какие-то неожиданные тактические ходы и варианты. Тем любопытнее смотреть такой матч. Также интересно будет посмотреть противостояние Ван Дейка с Лукаку. А оно будет! Также интересно посмотреть, как Тухель будет нейтрализовывать атакующую группу «мерсисайдцев». Еще любопытно увидеть, как Клопп будет действовать против Жоржиньо, который ведет игру и который стал чемпионом Европы.

Матч комплексно интересен. Обе команды дисциплинированны и организованны. Они будут соблюдать игровой баланс, и максимально концентрированно будут действовать на стандартах. Несмотря на наличие высококлассных игроков группы атаки на поле, на мой взгляд, будет немного реальных предпосылок для взятия ворот. Обе команды очень качественно обороняются. Закономерным исходом игры мне видится ничья», - сказал Грозный.

Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится 28-го августа. Начало встречи в 19:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.