Ингулец – Мариуполь. Известны стартовые составы

Сегодня, 28 августа «Ингулец» в шестом туре Украинской Премьер-лиге примет «Мариуполь». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Ингулец»: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка — Полегенько, Коробенко, Запорожец, Шарай — Ситало.
Запасные: Шуст, Козак, Бартулович, Коваленко, Головкин, Павлов, Поспелов, Мельничук, Гопей.
«Мариуполь»: Кудрик — Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Драмбаев — Кащук, Мишнев, Петерман, Топалов — Вьюнник, Кулаков.
Запасные: Турбаевский, Холод, Удод, Клименко, Шостак, Хромей, Никитишин, Свитюха.
Источник — Sport.ua
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