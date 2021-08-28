Цитаишвили получил вызов в сборную Грузии

20-летний полузащитник одесского «Черноморца» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль включил Цитаишвили в свой список в связи с травмой Хвичи Кварацхелии, которого Георгий и призван заменить.
Цитаишвили может дебютировать за сборную Грузию уже 2 сентября, когда его национальная команда сыграет с Косово в отборе на чемпионат мира-2022.
Напомним, Цитаишвили в 2019 году вместе с молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира в возрастной категории U-20.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.