Цитаишвили получил вызов в сборную Грузии

Чемпион мира U-20 в составе украинской молодежки на взрослом уровне будет выступать за Грузию

  • 28.08.2021 10:40
  • 1206 просмотров
  • 6 комментариев
Цитаишвили получил вызов в сборную Грузии
© Instagram. Георгий Цитаишвили

20-летний полузащитник одесского «Черноморца» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль включил Цитаишвили в свой список в связи с травмой Хвичи Кварацхелии, которого Георгий и призван заменить.

Цитаишвили может дебютировать за сборную Грузию уже 2 сентября, когда его национальная команда сыграет с Косово в отборе на чемпионат мира-2022.

Напомним, Цитаишвили в 2019 году вместе с молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира в возрастной категории U-20.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.08.2021 12:05
    0
    Слава Чебан, 28.08.2021 12:02
    Грузины все рано выстреливают, вспомните арабидзе
    ваще не помню
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 28.08.2021 12:02
    0
    Грузины все рано выстреливают, вспомните арабидзе
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    kylt_lichnosti, 28.08.2021 11:47
    +1
    Постоянно, кто то его называл заменой Циганкову. Но я ни разу не видел такой его игры в составе ДК, что бы мне она как то понравилась. Бегает как всадник без головы 10 минут и до конца матче его больше не видно. Из раза в раз так.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.08.2021 11:24
    +3
    он в ДК в основу не попадал, так что в СбУ ему врятли бы было место
    Ссылка
    Fedorenkoigor
    online
    Fedorenkoigor, 28.08.2021 10:57
    +2
    Ещё один из банды перспективных
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 28.08.2021 10:51
    +5
    Скатертью дорога, все равно оказался слаб для СБУ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности