Цитаишвили получил вызов в сборную Грузии

20-летний полузащитник одесского «Черноморца» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль включил Цитаишвили в свой список в связи с травмой Хвичи Кварацхелии, которого Георгий и призван заменить.

Цитаишвили может дебютировать за сборную Грузию уже 2 сентября, когда его национальная команда сыграет с Косово в отборе на чемпионат мира-2022.

Напомним, Цитаишвили в 2019 году вместе с молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира в возрастной категории U-20.