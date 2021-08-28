Не боится конкуренции. Кавани останется в Ман Юнайтед после прихода Роналду

Звездный нападающий Криштиану Роналду 27 августа официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

После перехода 36-летнего португальца в СМИ появилась информация, что другой опытный игрок МЮ Эдинсон Кавани вскоре покинет клуб. Но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уругваец не собирается уходить. Клуб также настроен сохранить его.

Отметим, что Кавани играет в «Ман Юнайтед» под 7-ым номером, под которым большую часть карьеры играет Роналду.

34-летний форвард в прошедшем сезоне провел 39 матчей за МЮ и забил 17 мячей при шести голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года.

Ранее стало известно, когда Роналду присоединится к «Манчестер Юнайтед».