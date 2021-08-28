В воскресенье, 29 августа, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» встретится с «Вересом». Поединок пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина и начнется в 14:00.
«Десна» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Верес» – «Минай» покажет телеканал Футбол 1 и видеосервис Oll.tv.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Минай».
Александр Снитко, Sport.ua
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