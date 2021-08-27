Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Колос

В Киеве состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.08.2021 22:05
  • 578 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Колос
© ФК Динамо Киев

В субботу, 28-го августа, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать ковалевский «Колос».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Славянска Александр Омельченко даст стартовый свисток в 19:30.

«Динамо» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Колос», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 27.08.2021 22:32
    0
    Вообще-то нормальный болельщик всегда смотрит игру на стадио. Только в Киеве перевелись нормальные болельщики. Всё больше и больше интернет- дрочеров с пеной у рта доказывающие эрзац-любовь к клубу. Только все здравомыслящие люди понимают, что это дешёвые понтовики, не имеющие ничего достойного в душе.
    Тьху....
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