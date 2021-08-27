В субботу, 28-го августа, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать ковалевский «Колос».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Славянска Александр Омельченко даст стартовый свисток в 19:30.

«Динамо» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Колос», за которой можно следить здесь.