В субботу, 28-го августа, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» будет принимать «Мариуполь». Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени С.Березкина и начнется в 14:00.
«Ингулец» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
В прямом эфире поединок «Ингулец» - «Мариуполь» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Мариуполь», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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