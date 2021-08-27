В субботу, 28-го августа, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» будет принимать «Мариуполь». Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени С.Березкина и начнется в 14:00.

«Ингулец» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

В прямом эфире поединок «Ингулец» - «Мариуполь» покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Мариуполь», за которой можно следить здесь.