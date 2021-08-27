Вице-президент Интера: «Нам хорошо знаком Де Дзерби»

Хавьер Дзанетти – о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 27.08.2021 18:04
  • 1290 просмотров
  • 2 комментария
Вице-президент Интера: «Нам хорошо знаком Де Дзерби»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Дзанетти

Экс-капитан, а ныне вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, где миланский клуб сыграет с «Реалом», «Шахтером» и «Шерифом»:

«Нам хорошо знаком тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, благодаря его успешной работе в «Сассуоло». А он, в свою очередь, хорошо знает нас. Его команды демонстрируют интересный футбол. Предстоит крайне непростая игра.

Факт дебюта «Шерифа» в турнире ничуть не говорит о том, что мы не станем тщательно готовиться к игре. Изучим соперника до мельчайших деталей, так как точно знаем, что в Лиге чемпионов сложна абсолютно каждая игра».

Ранее итоги жеребьевки также прокомментировал гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта.

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Источник — ФК Интер

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 19:07
    0
    Великий Шахтёр знают и уважают во всём мире.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 27.08.2021 18:13
    0
    Странно, что ни слова не сказал про испанцев
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