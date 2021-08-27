Гендиректор Интера: «Коварная группа, желаю Де Дзерби удачи»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В группе D сыграют «Шахтер», «Реал», «Интер» и «Шериф».

«Лига чемпионов всегда отличается от регулярных чемпионатов. В этом турнире огромную роль играют некоторые условности – то, в каком состоянии подойдет команда к каждой конкретной игре, наличие травмированных футболистов, при этом с двумя из трех команд мы уже встречались в прошлом розыгрыше турнира.

Я желаю наставнику «Шахтера« Де Дзерби удачи. Также нам предстоит игра с первой командой из чемпионата Молдовы в Лиге чемпионов – тираспольским «Шерифом». Это коварная группа, важно подготовиться наилучшим образом к каждой конкретной игре», - сказал Маротта.