Источник: Реал и ПСЖ близки к соглашению по Мбаппе

Форвард ПСЖ вскоре может перебраться в Мадрид

  • 27.08.2021 17:32
  • 1082 просмотра
  • 8 комментариев
Источник: Реал и ПСЖ близки к соглашению по Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Реал» и ПСЖ близки к тому, чтобы договориться по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

По его информации, клубы подпишут соглашение уже в ближайшее время. Судя по всему, ПСЖ примет последнее предложение «Реала» в размере 170 миллионов евро + 10 миллионов бонусов.

Вчера сообщалось о том, что предложение 170 + 10 миллионов – последнее от «Реала», и если ПСЖ его не примет, то Мбаппе перейдет в мадридский клуб через год свободным агентом.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 27.08.2021 18:05
    0
    Жоден гравець не вартий 180 млн за останній рік контракту. Навіщо Реалу так поспішати ? Стільки грошей з року у рік викидають на вітер
    Ссылка
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua, 27.08.2021 17:57
    +1
    Надеюсь перейдет. Посмотрим тогда, как слоупок Марлон с задержкой пару секунд и обоссышь Витао будут останавливать Килиана, во смеху будет
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 27.08.2021 17:52
    0
    Karaim2011, 27.08.2021 17:51
    Перейдёт.
    Контракт до 27 года с зп в 35 лямов.
    Есть уже пруфы??
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 27.08.2021 17:51
    -2
    Александр Шевченко, 27.08.2021 17:45
    Будет ипать всяких марлонов тормозов и витав ложков
    Проспись алкаш - Шахта не играет в группе с ПСЖ
    Ссылка
    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 27.08.2021 17:51
    +1
    --smart--Forever, 27.08.2021 17:40
    Никуда Килиан не перейдёт.
    Для Нассера Аль-Хелаифи 170 лямов - сущая мелочь. За год на Мбаппе он заработает 250. Поэтому "сливочные" идут нах
    Перейдёт.
    Контракт до 27 года с зп в 35 лямов.
    Ссылка
    Mole___
    online
    Mole___, 27.08.2021 17:49
    -2
    Александр Шевченко, 27.08.2021 17:45
    Будет ипать всяких марлонов тормозов и витав ложков
    Миньён ты зачем своё хавало открыл,вас ипать будет даже Яремчук позорников разпятилетних
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 27.08.2021 17:45
    0
    Будет ипать всяких марлонов тормозов и витав ложков
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 27.08.2021 17:40
    -3
    Никуда Килиан не перейдёт.
    Для Нассера Аль-Хелаифи 170 лямов - сущая мелочь. За год на Мбаппе он заработает 250. Поэтому "сливочные" идут нах
    Ссылка
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