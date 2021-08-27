Источник: Реал и ПСЖ близки к соглашению по Мбаппе

«Реал» и ПСЖ близки к тому, чтобы договориться по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.
По его информации, клубы подпишут соглашение уже в ближайшее время. Судя по всему, ПСЖ примет последнее предложение «Реала» в размере 170 миллионов евро + 10 миллионов бонусов.
Вчера сообщалось о том, что предложение 170 + 10 миллионов – последнее от «Реала», и если ПСЖ его не примет, то Мбаппе перейдет в мадридский клуб через год свободным агентом.
Источник — Twitter
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Контракт до 27 года с зп в 35 лямов.
Для Нассера Аль-Хелаифи 170 лямов - сущая мелочь. За год на Мбаппе он заработает 250. Поэтому "сливочные" идут нах
Контракт до 27 года с зп в 35 лямов.
Для Нассера Аль-Хелаифи 170 лямов - сущая мелочь. За год на Мбаппе он заработает 250. Поэтому "сливочные" идут нах
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