Источник: Реал и ПСЖ близки к соглашению по Мбаппе

«Реал» и ПСЖ близки к тому, чтобы договориться по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

По его информации, клубы подпишут соглашение уже в ближайшее время. Судя по всему, ПСЖ примет последнее предложение «Реала» в размере 170 миллионов евро + 10 миллионов бонусов.

Вчера сообщалось о том, что предложение 170 + 10 миллионов – последнее от «Реала», и если ПСЖ его не примет, то Мбаппе перейдет в мадридский клуб через год свободным агентом.