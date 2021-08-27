Хасан САЛИХАМИДЖИЧ: «Нельзя недооценивать Динамо»

Представители мюнхенской «Баварии» поделились впечатлениями о жеребьевке группового этапа ЛЧ

  • 27.08.2021 10:31
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Хасан САЛИХАМИДЖИЧ: «Нельзя недооценивать Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Представители мюнхенской «Баварии» подвели итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, где немецкому клубу предстоит сыграть с «Барселоной», «Бенфикой» и киевским «Динамо».

Хасан Салихамиджич, член правления клуба: «Это очень привлекательная группа. В идеале мы хотим выйти в плей-офф с первого места. «Барселона» без Месси уже другая команда, но в их рядах есть очень-очень хорошие футболисты. Нас совершенно точно ждут классные поединки. «Бенфика» – традиционный клуб, из академии которой всегда выходят хорошие футболисты. «Динамо» Киев в прошлом сезоне взял дубль, их нельзя недооценивать. Перед нами стоит интересная задача, с которой мы хотим справиться».

Йозуа Киммих, защитник: «Это очень амбициозная группа. В составе «Барселоны» много индивидуально сильных игроков, «Бенфика» гибкая в тактическом плане, «Динамо» – чемпион Украины, с ними также будет непросто. Поэтому на каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, чтобы достичь своей цели – выйти в плей-офф с первого места».

Томас Мюллер, полузащитник: «Нам попались сразу три традиционных участника Лиги чемпионов. Я в большом предвкушении матчей с этими командами, которые умеют играть в очень хороший футбол. Когда я думаю о «Динамо», мне сразу в голову приходит гениальный гол Марио Баслера в полуфинале 1999 года, благодаря которому «Бавария» вышла в финал».

Мануэль Нойер, вратарь: «В этой группе мы не можем позволить себе ошибаться. Все команды - очень сильные соперники. «Барселону» все мы хорошо помним по 2020 году, даже без Месси против нее будет очень сложно. «Бенфика» играет в очень сильный футбол, на их стадионе всегда царит классная атмосфера, а «Динамо» Киев мы ни в коем случае не должны недооценивать – это очень боевая команда. Я в предвкушении матчей с этими великими европейскими командами».

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Источник — ФК Динамо Киев

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