СИДОРЧУК: «Динамо не для того выиграло чемпионат, чтобы кого-то бояться»

Хавбек киевской команды подвел итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов

  • 27.08.2021 09:32
  • 953 просмотра
  • 8 комментариев
СИДОРЧУК: «Динамо не для того выиграло чемпионат, чтобы кого-то бояться»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2021/2022.

Динамовцы сыграют в одной группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».

«Перед жеребьевкой не было смысла надеяться на какой-то «удобный» вариант группы. Это Лига чемпионов, тут собраны лучшие команды континента и все разговоры на тему «повезло» или «не повезло» с жеребьевкой не имеют значения.

Группа у нас очень сильная, но мы не для того выиграли чемпионат Украины и прошли весь этот путь, чтобы кого-то бояться. У «Динамо» есть все возможности, чтобы достойно пройти это испытание, показать качественный футбол и сделать шаг вперед в своем развитии. Такие матчи приносят не только опыт, но и понимание того, к чему необходимо стремиться и расти.

«Бавария» – это всегда топ-оппонент, немецкую команду отличает серьезная игровая дисциплина и впечатляющая физическая подготовка. Немцы сменили тренера, но общий вектор развития остается прежним. «Бавария» будет гнуть свою линию и редко подстраивается под соперника.

Что касается «Барселоны», то все наслышаны о ее так называемых трудностях. При этом состав у каталонцев отменный, есть целый ряд исполнителей высокого уровня, что мы ощутили на себе в прошлом сезоне. Даже без Месси «Барса» – это грозная сила, с которой будут считаться все команды в Европе.

Про нынешнюю «Бенфику» известно меньше, но редко когда в Лиге чемпионов у португальцев была слабая команда. В минувшем чемпионате Португалии они заняли третье место, а значит уровень мотивации в нынешнем сезоне будет выше обычного. Конечно, перед матчами с лиссабонской командой будет много разговоров о противостоянии с Романом Яремчуком, но это больше тема для прессы и болельщиков. Мы комплексно оцениваем соперника и готовимся не к дуэли с одним игроком, а учитываем общую систему игры оппонента.

Мы всей командой ждем этих матчей и очень надеемся, что наши фанаты помогут игрокам. Поддержка болельщиков для «Динамо» очень важна в любом матче, вне зависимости от турнира. Трудно передать словами, что чувствуют игроки, когда переполненный «Олимпийский» гонит команду вперед, а после матча нас благодарят за самоотдачу и стремление к победе.

Лига чемпионов - это большие футбольные эмоции, и мы очень хотим разделить их с нашими фанатами на заполненном стадионе».

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --Funny_Cat-
    --Funny_Cat-, 27.08.2021 10:24
    0
    Bulba_sumkin, 27.08.2021 09:42
    Где-то очень громко смеется Левандовский))) Я помню как они ни кого не боятся, когда в прошлом году перед выходом на поле в ЛЧ нашатырь нюхали, перепуганные)) Я такое в первый раз видел)
    То ты видимо что то нюхнул , как обычно , вот у тебя глаза своей жизнью и начали жить
    Ссылка
    dudigo78
    dudigo78, 27.08.2021 10:24
    0
    Боятися не треба. Просто треба реально оцінювати розстановку сил в групі. На жаль Шерифа у вас нема, тому будь-яке набране очко буде вважатися успіхом. Хоча мені здається, що їх швидше за все не буде
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 27.08.2021 10:19
    +1
    Не для того мы побеждали Минай, чтобы бояться Баварию))
    Ссылка
    Nikas
    online
    Nikas, 27.08.2021 10:19
    +2
    Интер уже показал пару недель назад что будет с этим составом без трансферов легионеров в лч
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 27.08.2021 10:07
    +1
    Нужно ко всем с уважением и осторожностью относиться, а так ой как поплатитесь за свою самоуверенность и шапкозакидательство! Что то рано корона у него появилась.
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 27.08.2021 09:57
    +1
    Барса и Бавария будет в шоке когда увидит в нападении Гармаша
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    Oleksandr Taktaiev, 27.08.2021 09:55
    0
    Bulba_sumkin, 27.08.2021 09:42
    Где-то очень громко смеется Левандовский))) Я помню как они ни кого не боятся, когда в прошлом году перед выходом на поле в ЛЧ нашатырь нюхали, перепуганные)) Я такое в первый раз видел)
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 27.08.2021 09:42
    -4
    Где-то очень громко смеется Левандовский))) Я помню как они ни кого не боятся, когда в прошлом году перед выходом на поле в ЛЧ нашатырь нюхали, перепуганные)) Я такое в первый раз видел)
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