Сергей КОВАЛЕЦ: «Выход в Лигу Европы будет успехом для Динамо и Шахтера»

Специалист считает, что украинским клубам будет очень сложно в Лиге чемпионов

  • 27.08.2021 09:18
  • 1335 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КОВАЛЕЦ: «Выход в Лигу Европы будет успехом для Динамо и Шахтера»
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа ЛЧ сезона 2021/2022. Напомним, в групповом раунде ЛЧ выступят «Динамо» и «Шахтер».

«Для «Шахтера» — это дежавю. Помним прошлую Лигу чемпионов и как горняки удачно противостояли «Интеру» и «Реалу». Думаю, все были бы не против подобных итогов встреч против грандов европейского футбола и сейчас. А что касается «Шерифа», то это будет непростой оппонент для украинской команды. Тем более что молдавский клуб тренирует Юрий Вернидуб, который хорошо знаком с возможностями «Шахтера». Новый тренерский штаб оранжево-черных будет мотивирован, команда усилилась, но, как мне кажется, пробиться в плей-офф Лиги чемпионов будет неимоверно сложно. Однако то, что будет интересная футбольная осень, факт.

«Динамо» хоть и с опытным тренером во главе, но с большой группой молодых футболистов получит колоссальный опыт в матчах против сильнейших европейских клубов. Мирча Луческу тщательно готовит команду к осенним испытаниям, проводя по два матча в неделю. Посмотрим, какие это принесет плоды. Всем понятно, что в этой компании «Динамо» — аутсайдер группы, поэтому можно где-то ждать и недооценку со стороны соперников. Если «Шахтер» усиливался в большей мере под Лигу чемпионов, то у «Динамо» ставка на украинцев, и это должно только мотивировать ребят. Считаю, что в нынешней ситуации даже выход в плей-офф Лиги Европы был бы для киевлян успехом», - сказал Ковалец.   

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AЛВ
    online
    AЛВ, 27.08.2021 09:42
    +1
    Вихід в раунд ЛЧ - це теж успіх.!!!
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    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 27.08.2021 09:32
    0
    Интервью не о чем .
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