Манчестер Сити отказал ПСЖ в продаже Жезуса

ПСЖ заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Как сообщает Globo Esporte, английский клуб отказался вести переговоры о продаже своего форварда.
Отмечается, что парижане рассматривают Жезуса в качестве замены Килиану Мбаппе, который, скорее всего, покинет клуб.
24-летний Жезус в этом сезоне отметился двумя голевыми передачами в двух матчах АПЛ. В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи в 42 встречах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелился на Жезуса.
Источник — Globoesporte
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