Манчестер Сити отказал ПСЖ в продаже Жезуса

Бразильского форварда не будет в Париже

  • 27.08.2021 08:08
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Манчестер Сити отказал ПСЖ в продаже Жезуса
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Как сообщает Globo Esporte, английский клуб отказался вести переговоры о продаже своего форварда.

Отмечается, что парижане рассматривают Жезуса в качестве замены Килиану Мбаппе, который, скорее всего, покинет клуб.

24-летний Жезус в этом сезоне отметился двумя голевыми передачами в двух матчах АПЛ. В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи в 42 встречах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелился на Жезуса.

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Источник — Globoesporte

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