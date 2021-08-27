Манчестер Сити отказал ПСЖ в продаже Жезуса

ПСЖ заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Как сообщает Globo Esporte, английский клуб отказался вести переговоры о продаже своего форварда.

Отмечается, что парижане рассматривают Жезуса в качестве замены Килиану Мбаппе, который, скорее всего, покинет клуб.

24-летний Жезус в этом сезоне отметился двумя голевыми передачами в двух матчах АПЛ. В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи в 42 встречах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелился на Жезуса.