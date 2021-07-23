Ювентус нацелился на форварда Манчестер Сити

«Ювентус» хочет нынешним летом подписать форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. 24-летний бразилец является приоритетной трансферной целью туринцев на нынешнее трансферное окно.

В прошлом сезоне на счету Жезуса 14 голов и 4 ассиста в 42 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» хочет включить Жезуса в сделку по подписанию форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.