Ювентус нацелился на форварда Манчестер Сити

«Ювентус» хочет нынешним летом подписать форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. 24-летний бразилец является приоритетной трансферной целью туринцев на нынешнее трансферное окно.
В прошлом сезоне на счету Жезуса 14 голов и 4 ассиста в 42 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» хочет включить Жезуса в сделку по подписанию форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
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Источник — Calciomercato
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