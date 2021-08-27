Резо ЧОХОНЕЛИДЗЕ: «Сидклей отправится в ПАОК, по Жерсону ведем переговоры»

Своими впечатлениями после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов с корреспондентом Sport.ua поделился генеральный директор «Динамо» Резо Чохонелидзе, который традиционно представляет киевский клуб на церемонии начала нового европейского сезона.

— Результатами жеребьевки мы, в целом, удовлетворены, — взял слово Чохонелидзе. — Второй год подряд мы проверим свои силы в матчах с «Барселоной», сыграем с одной из сильнейших на данный момент команд Европы «Баварией», а также встретимся с крепкой «Бенфикой». Я не раз ранее говорил, что совершенствоваться лучше в матчах с соперниками самого высокого класса.

— И все же, не было чувства небольшого разочарования, когда во время жеребьевки «уплыл» вариант оказать в группе G вместе «Лиллем», «Севильей» и «Зальцбургом», где каждый вполне может обыграть каждого?

— Нет, абсолютно. Незачем выходить в Лигу чемпионов и надеяться на потенциально более слабых соперников. В прошлом сезоне наши игроки, многие из которых очень молоды, получили огромный опыт в матчах с «Барселоной» и «Ювентусом», стали сильнее, уверенно завоевали чемпионство в Премьер-Лиге, и уже летом отлично проявили себя на чемпионате Европы. А сейчас в национальную сборную получили вызов сразу 10 футболистов. Это только подтверждает мои слова о том, что сильнее можно становиться только через матчи с лучшими командами.

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— В недавнем интервью после одного из матчей чемпионата Испании наставник «Барселоны» Рональд Куман сказал, что без Месси его команду уже не боятся так, как раньше. Будет ли легче «Динамо» против каталонцев без легенды в составе?

— Не думаю. Наверное, им все же понадобится полтора-два года, чтобы перестроиться и полностью адаптироваться к отсутствую Месси, но при всем при этом «Барса» — соперник высочайшего уровня. Тем не менее, мы готовы к игре и с ними, и с другими командами. Понимая, что в еврокубках нас ожидают только лучшие соперники, в межсезонье Мирча Луческу поставил цель сыграть с командами высокого уровня. Мы провели спарринги с «Ниццей», «Фенербахче», «Интером», увидели свои ошибки, поняли что нужно исправить и подойдем к старту группового турнира только сильнее.

— Стоит ли ожидать усиление до конца трансферного окна?

— Скорее всего, нет. В межсезонье команда готовилась в составе 25-30 игроков, у нас есть достаточное количество футболистов, чтобы иметь возможность проводить ротацию. А чтобы новый игрок мог усилить «Динамо» уже сейчас, он должен быть на 2-3 головы выше тех, кто есть. Мы довольны тем подбором футболистов, который есть распоряжении Луческу, довольны прогрессом молодых игроков, и надеемся, что они продолжат в том же духе.

— А есть ли окончательное решение по футболистам, которые покинут клуб? В частности, на командной фотосессии отсутствовали Сидклей и Жерсон.

— Чтобы предоставить игровую практику некоторым футболистам, которые ее получают нечасто, мы готовы рассматривать варианты с арендой. Могу сказать, что Сидклей отправится в ПАОК. По Жерсону также ведутся переговоры. Мы будем рады, если своей игрой наши футболисты будут привлекать внимание других команд. Ушедший из «Динамо» несколько лет назад Роман Яремчук — прекрасный пример того, что какой результат приносят постоянная работа над собой и желание становится лучше и лучше. Теперь Рома имеет шанс сыграть против нашего клуба уже в составе своей новой команды — «Бенфики».

Андрей ВАРЧАК из Стамбула