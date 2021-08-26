Дарио СРНА: «Шахтеру легче, когда в соперниках топовые команды»

Директор по футболу «Шахтера» в интервью Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ

  • 26.08.2021 22:52
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  • 5 комментариев
Дарио СРНА: «Шахтеру легче, когда в соперниках топовые команды»
© ФК Шахтер. Дарио Срна

Группа, в которой оказался «Шахтер», практически не отличается от прошлогодней – те же «Реал» и «Интер», а вместо менхенгладбахской «Боруссии» на этот раз сенсационный «Шериф» с украинским тренером Юрием Вернидубом.

— Дарио, какие ваши впечатление от жеребьевки? С прошлого года мало что поменялось, — спрашиваю у хорвата в микст-зоне сразу по окончании жеребьевки.
— Да, два соперника - «Интер» и «Реал» - те же самые, и добавился «Шериф». Группа снова непростая, но как показывает практика, для нашего клуба лучше, когда мы играем с топовыми командами. Роберто Де Дзерби хорошо знает «Интер», мы прекрасно знаем «Реал», «Шериф» хоть и дебютант турнира, но тоже неудобная команда. Думаю, будет тяжело, но, как и в прошлом году мы будем биться за выход из группы.

— Как считаете, после матчей минувшего сезона кто подготовится лучше — вы к предстоящим дуэлям с «Интером» и «Реалом», или они к вам?
— Мы все будем хорошо готовы друг к другу. С «Интером» мы ведь будем играть третий сезон подряд. Я могу обещать, что у нас легко очки никто не заберет — всем дадим бой.

— После того, как «Шахтер» прошел «Монако», «Манчестер Сити» в твиттере поздравил вашу команду и пошутил: «Скоро увидимся», имея в виду постоянные встречи друг с другом в последние несколько сезонов. Теперь, как минимум над «Интером», так может шутить уже и ваш клуб.
— Да, хорошее поздравление (улыбается). Я уже говорил, что нам тяжелее попасть в Лигу чемпионов, чем играть в группе. И вчерашний матч это доказал. Нам где-то и повезло чуть-чуть, но, тем не менее, как сказал наш главный тренер, мы «показали яйца» и вышли в группу. Теперь будет чуть легче — как минимум есть шесть игр, а не две, меньшая психологическая нагрузка на футболистов. Плюс мы сделаем правильные выводы и сыграем лучше.

— Третий соперник в группе — «Шериф», самая низкорейтинговая команда из всех участников ЛЧ. В отличие от «Интера» и «Реала», в случае с тираспольчанами, придется поработать над тем, чтобы не было недооценки?
— «Шериф» за выход в группу обыграл «Динамо» Загреб, с которым мы не так давно дважды сыграли вничью. Причем дома разгромили их 3:0, а должно было быть 5:0. Так что нужно быть очень аккуратными.

Андрей ВАРЧАК из Стамбула

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Liam_UA
    online
    Liam_UA, 26.08.2021 23:24
    0
    «показали яйця» ))) Ексгібіціоністи якісь
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    vasilichn
    vasilichn, 26.08.2021 23:07
    -1
    Сырун речь толкнул...
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    Не ждали?
    online
    Не ждали?, 26.08.2021 22:59
    +1
    Потому что Шахтёр записывают сразу в андердога?
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    barca_messi
    barca_messi, 26.08.2021 22:58
    +1
    У меня также исправляет)
    Ссылка
    barca_messi
    barca_messi, 26.08.2021 22:58
    +2
    Роберто Де Дзержинск
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