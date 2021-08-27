Боруссия Д

В пятницу, 27 августа, в Дортмунде на стадионе «Зигналь Идуна Парк» состоится матч третьего тура чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Дебютный матч Марко Розе на посту главного тренера «шмелей» ознаменовался эффектной победой команды на франкфуртским «Айнтрахтом» (5:2), что неплохо подняло настроение фанатам команды в условиях, когда их клуб сменил наставника по итогам прошлого сезона. Однако, следом состоялся неудачный для Дортмунда матч за Суперкубок Германии против мюнхенской «Баварии» (1:3), после которого они так и не сумели набраться эмоций перед выездом во Фрайбург (1:2). Как итог, команда, которая начала сезон с крупного успеха, практически сразу рискует угодить в психологическую яму.

Конечно, потеря Джейдона Санчо должна была сказаться на «желто-черных» в атакующем звене, однако вряд ли кто-то сможет утверждать, что футболист с достаточно тяжелым характером был системообразующим в коллективе. По сути, «Боруссия» проводит сезон ровно в том же составе, как и завершала предыдущий, но идеи Розе еще не прижились должным образом, поэтому мы и видим то, как его команду штормит фактически в условиях штиля.

Хоффенхайм

В то же самое время, Себастьян Хенесс в первых двух турах сумел добыть со своей командой четыре очка, благодаря чему «деревенские» на данный момент располагаются среди лидеров национального первенства. На столь раннем этапе сезона данный фактор не отыгрывает практически никакой значимой роли, однако свои очки «Хоффенхайму» удалось взять там, где от него этого и ожидали. 11-е место по итогам прошлого футбольного года – шокирующий результат для команды, в памяти которой еще свежи воспоминания о «бронзе» сезона-2017/18, поэтому совершенно не странно, что «сине-белые» решили радикально исправлять свое положение уже со старта.

Как таковая, трансферная кампания у данного коллектива фактически отсутствовала. Клуб покинули арендованные футболисты, но на их место удалось подобрать нескольких «временщиков» из Бразилии по типу Лукаса Рибейро или Бруно Назарио, которые уйдут уже зимой. Также, из резервной команды «Баварии» был подобран юный Ангело Штиллер и Давид Раум из «Гройтер Фюрта», которые призваны усилить оборону клуба. И, разумеется, полноценный переход в статусе свободного агента Себастьяна Руди должен не остаться без внимания. В общем, «Хоффе», как и всегда, если покупает – то скромно, но если уже продает, то за хорошую сумму компенсации.

Ориентировочные составы

«Боруссия Д»: Кобель – Геррейру, Аканжи, Витсель, Пасслак – Беллингэм, Джан, Рейна – Ройс – Мален, Холанд.

«Хоффенхайм»: Бауманн – Раум, Пош, Фогт, Акпогума – Руди, Штиллер – Ларсен, Крамарич, Баумгартнер – Даббур.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что предстоящий матч должен стать результативным, так как ни одна из команд еще не сумела окончательно отыскать свою игру на старте сезона. Нашей ставкой будет позиция – «Боруссия» Д победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.75 по линии Parimatch.

27 августа, пятница