3-й тур
Боруссия Д
3 : 2
Хоффенхайм
27.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Победный гол Холанда. Боруссия Дортмунд с трудом обыграла Хоффенхайм

«Шмели» нанесли «деревенским» первое поражение в сезоне

  • 27.08.2021 23:36
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Победный гол Холанда. Боруссия Дортмунд с трудом обыграла Хоффенхайм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В стартовом матче 3-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» со счетом 3:2.

Первый тайм завершился без голов, а во второй половине встречи команды забили пять мячей. На голы Джованни Рейны и Джуда Беллингхема гости ответили точными ударами Кристофа Баумгартнера и Мунаса Даббуру.

Все шло к результативной ничьей, однако в компенсированное арбитром время Эрлинг Холанд забил победный гол, нанеся «деревенским» первое поражение в сезоне.

Чемпионат Германии. 3-й тур

«Боруссия» Д – «Хоффенхайм» – 3:2
Голы: Рейна, 49 (1:0), Баумгартнер, 61 (1:1), Беллингхем, 69 (2:0), Даббур, 90 (2:2), Холанд, 90+2 (3:2).

«Боруссия» набрала шесть очков и вышла в лидеры Бундеслиги, а у «Хоффенхайма» осталось четыре пункта и четвертая позиция в турнирной таблице.

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Источник — Sport.ua

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