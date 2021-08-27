Победный гол Холанда. Боруссия Дортмунд с трудом обыграла Хоффенхайм

В стартовом матче 3-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» со счетом 3:2.

Первый тайм завершился без голов, а во второй половине встречи команды забили пять мячей. На голы Джованни Рейны и Джуда Беллингхема гости ответили точными ударами Кристофа Баумгартнера и Мунаса Даббуру.

Все шло к результативной ничьей, однако в компенсированное арбитром время Эрлинг Холанд забил победный гол, нанеся «деревенским» первое поражение в сезоне.

Чемпионат Германии. 3-й тур

«Боруссия» Д – «Хоффенхайм» – 3:2

Голы: Рейна, 49 (1:0), Баумгартнер, 61 (1:1), Беллингхем, 69 (2:0), Даббур, 90 (2:2), Холанд, 90+2 (3:2).

«Боруссия» набрала шесть очков и вышла в лидеры Бундеслиги, а у «Хоффенхайма» осталось четыре пункта и четвертая позиция в турнирной таблице.