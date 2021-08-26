Руководитель пресс-службы Шерифа: «Памятник Вернидубу? Об этом говорят»

В молдавском клубе очень довольны работой украинского наставника – Юрия Вернидуба

  • 26.08.2021 23:46
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Руководитель пресс-службы Шерифа: «Памятник Вернидубу? Об этом говорят»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Несмотря на дебютное попадание в групповой турнир Лиги чемпионов, на жеребьевке в Стамбуле клуб был представлен лишь руководителем пресс-службы Дмитрием Примовичем.

«Шериф» попал в непростую группу, где молдавский клуб сыграет с командами, которые в прошлом году также выступали в одном квартете - «Реалом», «Интером» и «Шахтером».

— Вам, как дебютанту турнира, было принципиально с кем играть в группе, или сам факт попадания туда - уже успех, а дальше — будь как будет?
— Мы очень ждали этого момента, долго к этому шли, и то, что мы здесь, свидетельствует о большом объеме работы, который мы выполнили. Попадание в групповой турнир очень важно для клуба в медийном плане, делает нас более узнаваемыми в Европе. Что касается жеребьевки, то мы очень хотели встретиться с большими командами, и из каждой корзины мы, в принципе, получили топ-клуб. Так что мы довольны.

— В Украине многие болельщики рады результатам «Шерифа», в том числе из-за персоны главного тренера — Юрия Вернидуба. У вас его уже наверняка на руках носят и задают петиции с требование установить памятник?
— Петиции не подают, но в соцсетях, я видел, об этом уже говорят (улыбается). Мы очень довольны, что пригласили Юрия Николаевича. Человек дает результат, причем не так, что команда каким-то чудом попала в групповой турнир, а за счет своей игры. 6 побед и 2 ничьи в квалификации — лучший результат среди всех участников. Он не только подтвердил свой класс как тренера, а и повысил его. Вернидуб добивался хороших результатов с «Зарей», заложил фундамент чемпионства солигорского «Шахтера», а теперь осуществил нашу общую мечту и вывел «Шериф» в Лигу чемпионов. По 10-бальной шкале он выполняет свою работу на 11 баллов.

— Удивительно было читать комментарий Дирка Кюйта еще после первой игры с «Динамо» Загреб о том, что, таким командам, как «Шериф» в Лиге чемпионов делать нечего. Какая реакция на его слова была в Молдове?
— Это чистая дискриминация, что признали не только в Украине, а и во всей Европе. Очень известные футбольные личности, насколько я знаю, уже отреагировали на его слова. Футбол — это одна большая семья, в которой есть чувство меры и чувство такта. Если ты что-то комментируешь публично, ты должен понимать о чем говоришь, особенно когда речь идет о Лиге чемпионов. «Шериф» точно такой же ее участник, как и все остальные, и такие слова от известного футболиста просто не допустимы.Андрей ВАРЧАК из Стамбула

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexey Antonenko
    online
    Alexey Antonenko, 27.08.2021 00:24
    -1
    Ну для памятника рановато, но тренер хороший, +/- на уровне с Ребровым. Может и Григорчук когда-то начнёт что-то показывать.
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