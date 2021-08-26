Игорь СУРКИС: «Динамо может достойно противостоять любому сопернику»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая свела киевский клуб с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой»:

«Такие группы принято называть «группами смерти», но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское «Динамо» имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.

Если вкратце, то «Бавария» это одна из сильнейших команд Европы, «Барселона» это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. При любых раскладах каталонцы входят в число лучших команд континента. «Бенфика» это сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции.

В прошлом году наша команда набралась необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мы ждем тяжелейшие поединки в каждом туре, «Динамо» будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира.

Надеюсь, что все наши игроки осознают уровень ответственности, понимают, в каком клубе они играют, и отдают себе отчет о том, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков. Если все будет нормально, ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону, то максимальное количество болельщиков, которым будет разрешен проход на стадион, организуют сильнейшую поддержку «Динамо». Это будет одним из наших козырей, настоящий 12-й игрок в борьбе против европейских грандов.

Роман Яремчук против «Динамо»? Тут не надо искать дополнительную мотивацию ни для Романа, ни для нашего клуба. «Динамо» дало ему дорогу в большой футбол, в свое время мы приняли правильное решение, отпустив Яремчука в иностранный клуб, он получил возможность для развития и стал тем, кем является сейчас.

Желаю Роману как можно больше забитых голов за национальную сборную и в любом матче «Бенфики», кроме поединка против «Динамо».