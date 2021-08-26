Игорь СУРКИС: «Динамо может достойно противостоять любому сопернику»

Президент «Динамо» - о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 23:25
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  • 5 комментариев
Игорь СУРКИС: «Динамо может достойно противостоять любому сопернику»
© Профутбол. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая свела киевский клуб с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой»:

«Такие группы принято называть «группами смерти», но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское «Динамо» имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.

Если вкратце, то «Бавария» это одна из сильнейших команд Европы, «Барселона» это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. При любых раскладах каталонцы входят в число лучших команд континента. «Бенфика» это сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции.

В прошлом году наша команда набралась необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мы ждем тяжелейшие поединки в каждом туре, «Динамо» будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира.

Надеюсь, что все наши игроки осознают уровень ответственности, понимают, в каком клубе они играют, и отдают себе отчет о том, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков. Если все будет нормально, ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону, то максимальное количество болельщиков, которым будет разрешен проход на стадион, организуют сильнейшую поддержку «Динамо». Это будет одним из наших козырей, настоящий 12-й игрок в борьбе против европейских грандов.

Роман Яремчук против «Динамо»? Тут не надо искать дополнительную мотивацию ни для Романа, ни для нашего клуба. «Динамо» дало ему дорогу в большой футбол, в свое время мы приняли правильное решение, отпустив Яремчука в иностранный клуб, он получил возможность для развития и стал тем, кем является сейчас.

Желаю Роману как можно больше забитых голов за национальную сборную и в любом матче «Бенфики», кроме поединка против «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Antonio Mozarella
    online
    Antonio Mozarella, 26.08.2021 23:46
    0
    А если коэф. 19 то можем и ничью раскатать с Ингульцом.
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    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 26.08.2021 23:43
    +2
    Ігор СУРКІС: «Динамо може гідно протистояти будь-якому супернику»
    ___________________________________________
    Ох, чёрт, он уже накатил по случаю жеребьёвки.
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    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 26.08.2021 23:42
    0
    Гонит и не покраснеет, ты вложи в команду , а не приобретай игроков за пять копеек, а затем играй на равных с клубами уровня Баварии и Барселоны, да и Бенфика по финансовым показателям гораздо круче. Это тебе в прошлом чемпионате фокус удался, а в Европе с таким составом ловить нечего.
    Ссылка
    SaneK
    online
    SaneK, 26.08.2021 23:40
    -1
    Группа смерти - группа, в которой число высококлассных команд больше, чем мест, дающих право продолжать борьбу. А тут 2 неплохих команды и два аутсайдера, которые поборятся за ЛЕ.
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    KoPoJIb_KpoToB
    KoPoJIb_KpoToB, 26.08.2021 23:26
    0
    Вот мы с удовольствием на это и посмотрим! И пожелаем вам удачи !
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