Леся Цуренко – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№189 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США.



В полуфинале отбора украинка сразится против второй сеяной Анны-Каролины Шмидловой из Словакии (№92 WTA) первым запуском на корте №7. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла один матча. На харде 1:1.



В финале квалификации победительница сыграет против Ребекки Шрамковой (№187 WTA) или Риз Брантмаер (№1152 WTA).