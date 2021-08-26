Леся Цуренко – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№189 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В полуфинале отбора украинка сразится против второй сеяной Анны-Каролины Шмидловой из Словакии (№92 WTA) первым запуском на корте №7. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла один матча. На харде 1:1.
В финале квалификации победительница сыграет против Ребекки Шрамковой (№187 WTA) или Риз Брантмаер (№1152 WTA).
Источник — Sport.ua
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