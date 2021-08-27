Жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Текстовая трансляция

27 августа в 13:00 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2021/22. В этом году в данном турнире ни один из украинских клубов не представлен.

Результаты жеребьевки группового раунда ЛЕ

Группа A Лион

Рейнджерс Группа B Монако

ПСВ Группа C Наполи

Лестер Группа D Олимпиакос

Айнтрахт Группа E Лацио

Локомотив Группа F Брага

Црвена Звезда Группа G Байер

Селтик Группа H Динамо Загреб

Генк

События жеребьевки группового раунда ЛЕ

13:31. Далее третья корзина.

13:30. Уже наметились несколько неплохих групп.

13:27. Вторая корзина. Продолжаем.

13:26. С этим разобрались легко.

13:23. Пошла первая корзина.

13:22. Календарь матчей появится не позже субботы.

13:20. Напомним, что в этом году в Лиге Европы 32 команды, а не 48. Поэтому 8 групп, а не 12.

13:18. Почти начинаем. Джорджио Маркетти сейчас расскажет о процедуре, которая описана ниже.

13:15. Еще один помощник - экс-игрок Вильярреала Маркос Сенна.

13:13. Андрес Палоп будет помогать с жеребьевкой. Вспомнили даже его гол Шахтеру.

13:10. Лучший игрок прошлого сезона - Жерар Морено.

13:08. Унаи Эмери взял свой четвертый трофей. Лига Эмери.

13:07. Финал прошлого сезона между Манчестер Юнайтед и Вильярреалом завершился в пользу испанцев (в серии послематчевых пенальти).

13:06. Пока смотрим ролики и вспоминаем прошедший сезон.

13:05. Финал Лиги Европы в текущем сезоне состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан»

13:04. Ведущие напомнили, что в этом году добавился еще один евротурнир - Лига конференций.

13:00. Начинается жеребьевка группового раунда Лиги Европы!

12:51. Смотреть видео жеребьевки ЛЕ можно на официальном сайте УЕФА.

12:50. Осталось 10 минут до начала жеребьевки.

На групповом этапе сыграют 32 команды:

12 клубов с прямыми путевками

10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы

10 команд, проигравших в раунде плей-офф и в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов (4 из Пути чемпионов, 6 из Пути представителей лиг)

Процедура жеребьевки



32 участников распределят по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА на момент старта сезона и согласно принципам комитета УЕФА по клубным соревнованиям. В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О любых других ограничениях будет объявлено до церемонии жеребьевки.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ

Корзина 1: Лион, Наполи, Байер, Динамо Загреб, Лацио, Олимпиакос, Монако, Брага

Корзина 2: Селтик, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ

Корзина 3: Марсель, Лудогорец, Вест Хэм, Реал Сосьедад, Бетис, Фенербахче, Спартак Москва, Спарта Прага

Корзина 4: Рапид, Галатасарай, Легия, Мидтьюлланд, Ференцварош, Антверпен, Штурм, Брондбю.

Важные изменения в связи с появлением нового турнира под названием Лига конференций:

Победители групп Лиги Европы сыграют в 1/8 финала этого же турнира.

Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.

Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.

Даты проведения матчей



Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря