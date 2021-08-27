Жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Текстовая трансляция

27 августа в 13:00 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2021/22. В этом году в данном турнире ни один из украинских клубов не представлен.
Результаты жеребьевки группового раунда ЛЕ
|
Группа A
Лион
|
Группа B
Монако
|
Группа C
Наполи
|
Группа D
Олимпиакос
|
Группа E
Лацио
|
Группа F
Брага
|
Группа G
Байер
|
Группа H
Динамо Загреб
События жеребьевки группового раунда ЛЕ
13:31. Далее третья корзина.
13:30. Уже наметились несколько неплохих групп.
13:27. Вторая корзина. Продолжаем.
13:26. С этим разобрались легко.
13:23. Пошла первая корзина.
13:22. Календарь матчей появится не позже субботы.
13:20. Напомним, что в этом году в Лиге Европы 32 команды, а не 48. Поэтому 8 групп, а не 12.
13:18. Почти начинаем. Джорджио Маркетти сейчас расскажет о процедуре, которая описана ниже.
13:15. Еще один помощник - экс-игрок Вильярреала Маркос Сенна.
13:13. Андрес Палоп будет помогать с жеребьевкой. Вспомнили даже его гол Шахтеру.
13:10. Лучший игрок прошлого сезона - Жерар Морено.
13:08. Унаи Эмери взял свой четвертый трофей. Лига Эмери.
13:07. Финал прошлого сезона между Манчестер Юнайтед и Вильярреалом завершился в пользу испанцев (в серии послематчевых пенальти).
13:06. Пока смотрим ролики и вспоминаем прошедший сезон.
13:05. Финал Лиги Европы в текущем сезоне состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан»
13:04. Ведущие напомнили, что в этом году добавился еще один евротурнир - Лига конференций.
13:00. Начинается жеребьевка группового раунда Лиги Европы!
12:51. Смотреть видео жеребьевки ЛЕ можно на официальном сайте УЕФА.
12:50. Осталось 10 минут до начала жеребьевки.
На групповом этапе сыграют 32 команды:
- 12 клубов с прямыми путевками
- 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы
- 10 команд, проигравших в раунде плей-офф и в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов (4 из Пути чемпионов, 6 из Пути представителей лиг)
Процедура жеребьевки
32 участников распределят по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА на момент старта сезона и согласно принципам комитета УЕФА по клубным соревнованиям. В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О любых других ограничениях будет объявлено до церемонии жеребьевки.
Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ
Корзина 1: Лион, Наполи, Байер, Динамо Загреб, Лацио, Олимпиакос, Монако, Брага
Корзина 2: Селтик, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ
Корзина 3: Марсель, Лудогорец, Вест Хэм, Реал Сосьедад, Бетис, Фенербахче, Спартак Москва, Спарта Прага
Корзина 4: Рапид, Галатасарай, Легия, Мидтьюлланд, Ференцварош, Антверпен, Штурм, Брондбю.
Важные изменения в связи с появлением нового турнира под названием Лига конференций:
- Победители групп Лиги Европы сыграют в 1/8 финала этого же турнира.
- Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.
- Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.
Даты проведения матчей
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Источник — Sport.ua
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Смотрю по соперникам, всё таки ЛЕ на голову сильнее по участникам.
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