Шахтер – Монако. Спасибо, что живые

Победитель всегда прав. Поэтому главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после харьковского поединка выглядит настоящим героем. И что бы он не поведал публике, его слова примут за чистую монету. Потому что он вывел свою команду в групповой этап Лиги чемпионов. С другой стороны, что бы ни сказал после игры главный тренер «Монако» Нико Ковач, его слова будут воспринимать, в лучшем случае, как спич лузера. И, в лучшем случае, ему просто посочувствуют. Но на самом деле многое не так. Очень многое.

Де Дзерби не угадал ни с тактикой, ни со стартовым составом

Сложно сказать, почему, но главный тренер «Шахтера» после минимальной победы на выезде и в ответном поединке против монегасков решил сыграть в «шахматы». А вот его оппонент, не мудрствуя лукаво, решил сыграть в «Чапаева». Для того, чтобы понять, что гости из княжества будут действовать именно так, не нужно быть семи пядей во лбу. Собственно, еще после игры недельной давности Нико Ковач заявил, что его команда в Украине будет биться. На последнюю игру «Монако» перед визитом в Украину – в чемпионате Франции – хорватский тренер выставит полурезервный состав. Состав тот уступил, но для «красно-белых» и его нынешнего тренера сейчас приоритет очевидный – Лига чемпионов. Ради этого приоритета «Монако» был готов меняться. И грызть землю.



ФК Шахтер

Отнюдь не утверждаю, что ради такой же цели «Шахтер» не готов грызть землю. Глупости – готов, конечно же. Но позвольте: если «Монако» для этой не совсем приятной процедуры вышел в рабочих комбинезонах и с «косами», то «Шахтер» - во фраках и с тросточками. К сожалению для команды, которая только формируется, а «Шахтер» именно такой командой и есть, выигрывать «на стиле» очень и очень проблематично. Особенно если соперник бешено мотивирован.

Де Дзерби признал, что это не «Шахтер» отдал мяч сопернику в первом тайме, а это соперник забрал мяч. В первой половине встречи гости уверенно и прочно вели игру, выжимая дивиденды. Как сказал бы Полиграф Шариков, «мы их душили-душили, душили-душили».

К такой игре «Шахтер» и его тренер оказались попросту неготовыми. Первый тайм был катастрофически провален. Скажу непопулярную мысль, но она таки объективна: Пятов в первые 45 минут игры не был «феноменальным». Он не спасал. Бен Йеддер обязан был делать хет-трик. Повезло, что не попал в ворота.

Замены Де Дзерби и усталость «Монако»

Гости выдали сумасшедший по интенсивности первый тайм. Но эта команда – пока еще не «Барселона» образца десятилетней давности. И не «Ливерпуль» - образца трехлетней. Там есть свои проблемы, свои тараканы в голове. Команда заметно устала, особенно те, кто разгонял атаки (Бен Йеддер и Головин). Если бы эти двое, да и другие товарищи, в подобной интенсивности играли все девяносто минут матча, они бы выступали не в «Монако». Но то не наши проблемы.

Понятно, что «Монако» не мог так же угорело носиться по полю и во втором тайме. Понятно, что Де Дзерби видел проблемы, поэтому и сделал напрашивающиеся замены. Все это вкупе – усталость соперника и вышедшие Исмаили с Марлосом, а позже и Фернандо с Мудриком - и предопределили коренной перелом в этой войне.

Хотя в данной части обязательно нужно отметить и Пятова. Его сейв после удара Фолланда не менее важен, чем гол Марлоса и автогол Агиляра.



ФК Шахтер

Опять-таки, Де Дзерби после игры не раз и не два акцентировал наше внимание на том, что «Шахтер» смог перестроиться, показать характер и наконец решить задачу благодаря «сердцу и яйцам». С этим утверждением спорить бесполезно. Результат – на табло, а победитель – всегда герой, о чем было сказано выше. Но господа, если с одного удара в створ чужих ворот забивается два гола, а у соперника не залетают «верняки», тут задействованы и иные «органы».

Как бы то ни было, экзамен сдан

Де Дзерби называли одним из самых прогрессивных тренеров Италии. Читай – Европы. Его «Сассуоло» в минувшем сезоне красиво гнул свою линию, невзирая на личности и обстоятельства. «Сассуоло» мог себе это позволить, потому что мог себе позволить проиграть. Лишь бы красиво. Да с владением мячом. «Шахтер» так играть, точнее, так проигрывать себе не может позволить. Не может по определению. Однако, как мне кажется, итальянский алленаторе это пока не до конца понимает. Обстоятельства, нюансы и расклады для него – не главное. Главное – стиль, своя игра. Невзирая на игру соперника. Хорошо это или плохо, но «взирать» нужно. «Монако» это наглядно доказал. Может, для все еще молодого тренера «горняков» этот опыт станет не только опытом, но и уроком. Тем более, что впереди подобных матчей будет немало.



ФК Шахтер

Тем не менее, можем утверждать, что свой главный на данном этапе экзамен Де Дзерби сдал. Теперь он может себе позволить до конца года выстраивать тактику, добиваться автоматизма, оттачивать стиль. В общем, он имеет время, дабы построить свой «Шахтер».

Пусть у него получится, потому что за этим процессом как минимум интересно наблюдать.