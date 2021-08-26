Шахтер – Монако. Спасибо, что живые

Валерий Василенко в знаковой игре увидел больше фарта с нашей стороны, нежели «сердца и яиц»

  • 26.08.2021 13:57
  • 2658 просмотров
  • 30 комментариев
Шахтер – Монако. Спасибо, что живые
© ФК Шахтер

Победитель всегда прав. Поэтому главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после харьковского поединка выглядит настоящим героем. И что бы он не поведал публике, его слова примут за чистую монету. Потому что он вывел свою команду в групповой этап Лиги чемпионов. С другой стороны, что бы ни сказал после игры главный тренер «Монако» Нико Ковач, его слова будут воспринимать, в лучшем случае, как спич лузера. И, в лучшем случае, ему просто посочувствуют. Но на самом деле многое не так. Очень многое.

Де Дзерби не угадал ни с тактикой, ни со стартовым составом

Сложно сказать, почему, но главный тренер «Шахтера» после минимальной победы на выезде и в ответном поединке против монегасков решил сыграть в «шахматы». А вот его оппонент, не мудрствуя лукаво, решил сыграть в «Чапаева». Для того, чтобы понять, что гости из княжества будут действовать именно так, не нужно быть семи пядей во лбу. Собственно, еще после игры недельной давности Нико Ковач заявил, что его команда в Украине будет биться. На последнюю игру «Монако» перед визитом в Украину – в чемпионате Франции – хорватский тренер выставит полурезервный состав. Состав тот уступил, но для «красно-белых» и его нынешнего тренера сейчас приоритет очевидный – Лига чемпионов. Ради этого приоритета «Монако» был готов меняться. И грызть землю.


ФК Шахтер

Отнюдь не утверждаю, что ради такой же цели «Шахтер» не готов грызть землю. Глупости – готов, конечно же. Но позвольте: если «Монако» для этой не совсем приятной процедуры вышел в рабочих комбинезонах и с «косами», то «Шахтер» - во фраках и с тросточками. К сожалению для команды, которая только формируется, а «Шахтер» именно такой командой и есть, выигрывать «на стиле» очень и очень проблематично. Особенно если соперник бешено мотивирован.

Де Дзерби признал, что это не «Шахтер» отдал мяч сопернику в первом тайме, а это соперник забрал мяч. В первой половине встречи гости уверенно и прочно вели игру, выжимая дивиденды. Как сказал бы Полиграф Шариков, «мы их душили-душили, душили-душили».

К такой игре «Шахтер» и его тренер оказались попросту неготовыми. Первый тайм был катастрофически провален. Скажу непопулярную мысль, но она таки объективна: Пятов в первые 45 минут игры не был «феноменальным». Он не спасал. Бен Йеддер обязан был делать хет-трик. Повезло, что не попал в ворота.

Замены Де Дзерби и усталость «Монако»

Гости выдали сумасшедший по интенсивности первый тайм. Но эта команда – пока еще не «Барселона» образца десятилетней давности. И не «Ливерпуль» - образца трехлетней. Там есть свои проблемы, свои тараканы в голове. Команда заметно устала, особенно те, кто разгонял атаки (Бен Йеддер и Головин). Если бы эти двое, да и другие товарищи, в подобной интенсивности играли все девяносто минут матча, они бы выступали не в «Монако». Но то не наши проблемы.

Понятно, что «Монако» не мог так же угорело носиться по полю и во втором тайме. Понятно, что Де Дзерби видел проблемы, поэтому и сделал напрашивающиеся замены. Все это вкупе – усталость соперника и вышедшие Исмаили с Марлосом, а позже и Фернандо с Мудриком - и предопределили коренной перелом в этой войне.

Хотя в данной части обязательно нужно отметить и Пятова. Его сейв после удара Фолланда не менее важен, чем гол Марлоса и автогол Агиляра.


ФК Шахтер

Опять-таки, Де Дзерби после игры не раз и не два акцентировал наше внимание на том, что «Шахтер» смог перестроиться, показать характер и наконец решить задачу благодаря «сердцу и яйцам». С этим утверждением спорить бесполезно. Результат – на табло, а победитель – всегда герой, о чем было сказано выше. Но господа, если с одного удара в створ чужих ворот забивается два гола, а у соперника не залетают «верняки», тут задействованы и иные «органы».

Как бы то ни было, экзамен сдан

Де Дзерби называли одним из самых прогрессивных тренеров Италии. Читай – Европы. Его «Сассуоло» в минувшем сезоне красиво гнул свою линию, невзирая на личности и обстоятельства. «Сассуоло» мог себе это позволить, потому что мог себе позволить проиграть. Лишь бы красиво. Да с владением мячом. «Шахтер» так играть, точнее, так проигрывать себе не может позволить. Не может по определению. Однако, как мне кажется, итальянский алленаторе это пока не до конца понимает. Обстоятельства, нюансы и расклады для него – не главное. Главное – стиль, своя игра. Невзирая на игру соперника. Хорошо это или плохо, но «взирать» нужно. «Монако» это наглядно доказал. Может, для все еще молодого тренера «горняков» этот опыт станет не только опытом, но и уроком. Тем более, что впереди подобных матчей будет немало.


ФК Шахтер

Тем не менее, можем утверждать, что свой главный на данном этапе экзамен Де Дзерби сдал. Теперь он может себе позволить до конца года выстраивать тактику, добиваться автоматизма, оттачивать стиль. В общем, он имеет время, дабы построить свой «Шахтер».

Пусть у него получится, потому что за этим процессом как минимум интересно наблюдать.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 26.08.2021 14:34
    0
    Face Control, 26.08.2021 14:30
    А касаемо влетать, это да, Барселона тебе привет передаёт, как и многие другие клубы, которые время от времени крупно влетают. Но тут есть одно но, влетать это одно, а вот обыгрывать и проходить гранды это совсем другое, некоторые об этом могут только мечтать.
    То яких грандів пройшов ШД минулого року? З групи він не вийшов
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:34
    0
    Роман Порывай, 26.08.2021 14:32
    Ти ще раз 5 це напиши, може сам в це повіриш
    Так ответ будет или нет, почему «чемпион» ниже не чемпиона?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:33
    0
    dd dent, 26.08.2021 14:32
    Кого в группу лч хочешь?
    Там Сити там в Твиттере написали, почему бы и нет.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:33
    0
    dd dent, 26.08.2021 14:31
    Не интересовался, хотя в любом случае молодец ведь пролез в лч с командой состав которой до 14 млн весь не дотягивает
    А ты поинтересуйся, а потом почти под каждой веткой о Шахтёре пиши о двух украинцах в составе.
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 26.08.2021 14:32
    -1
    Face Control, 26.08.2021 14:28
    Так почему временный развпятьлетний «чемпион» в позорной 4 корзине, а Шахтёр в 3?
    Ти ще раз 5 це напиши, може сам в це повіриш
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 14:32
    0
    Face Control, 26.08.2021 14:17
    Так сколько вчера коренных у Вернидуба играло?
    Кого в группу лч хочешь?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 14:31
    -1
    Face Control, 26.08.2021 14:17
    Так сколько вчера коренных у Вернидуба играло?
    Не интересовался, хотя в любом случае молодец ведь пролез в лч с командой состав которой до 14 млн весь не дотягивает
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 26.08.2021 14:31
    -2
    Dreifus, 26.08.2021 14:10
    Почему все говорят, что Шахтеру повезло?
    ИМХО Шахтер контролировал игру и было видно, что может в любой момент прибавить.
    Собственно и прибавил. Поигрался, как кошка с мышкой, дал почувствовать надежду и отправил монегасков доигрывать в ЛЕ.
    Технично, солидно, драматично. Как и полагается в эпоху массовости футбола.
    Во заливает
    Ты под кайфом футбол смотрел ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:30
    0
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 14:28
    Это сказала модель xG. У Монако 4.25, у Шахтера.. 0.96
    А, модель xG что-то решает по факту?
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 26.08.2021 14:30
    +1
    Daren44, 26.08.2021 14:23
    Потому что повезло)
    В каком месте Шахтёр контролировал игру…
    Если бы Бен Йедер забил третий или Пятов не потащил удар в угол или не вынесли мяч с ленточки плюс ещё куча моментов и полумоментов у соперника было…
    Так вот если бы хоть один залетел то Шахтёр бы не вытащил матч. Морально бы сели и все.
    Не играл Шахтёр с позиции силы вчера.
    Не умаляю заслуги Команды и Дзерби но надо признать что фарт был.
    Если бы...
    Если бы...
    У мастеров никаких "если бы" нет. Все продумано, отмоделировано и отыграно на 5+.
    Боятся вариантов дношники. Топы эти варианты определяют.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:30
    0
    Роман Порывай, 26.08.2021 14:27
    А чому це 4 корзина "позорна"? Тобі нагадати, що зробив з ШД представник 4 корзини Борусія(М) минулого року? Бути в 4 корзині так само "позорно", як влітати без шансів команді з 4 корзини.
    А касаемо влетать, это да, Барселона тебе привет передаёт, как и многие другие клубы, которые время от времени крупно влетают. Но тут есть одно но, влетать это одно, а вот обыгрывать и проходить гранды это совсем другое, некоторые об этом могут только мечтать.
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 26.08.2021 14:29
    -1
    Dreifus, 26.08.2021 14:10
    Почему все говорят, что Шахтеру повезло?
    ИМХО Шахтер контролировал игру и было видно, что может в любой момент прибавить.
    Собственно и прибавил. Поигрался, как кошка с мышкой, дал почувствовать надежду и отправил монегасков доигрывать в ЛЕ.
    Технично, солидно, драматично. Как и полагается в эпоху массовости футбола.
    Ви гру дивилися? Там з Монако один Бен-Єддер мав 4 штуки забивати. Який контроль гри?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 14:28
    0
    Face Control, 26.08.2021 14:24
    Так вот если бы хоть один залетел то Шахтёр бы не вытащил матч.
    ————————————
    Это кто сказал, ты? А, понятно.
    Это сказала модель xG. У Монако 4.25, у Шахтера.. 0.96
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:28
    -1
    Роман Порывай, 26.08.2021 14:27
    А чому це 4 корзина "позорна"? Тобі нагадати, що зробив з ШД представник 4 корзини Борусія(М) минулого року? Бути в 4 корзині так само "позорно", як влітати без шансів команді з 4 корзини.
    Так почему временный развпятьлетний «чемпион» в позорной 4 корзине, а Шахтёр в 3?
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 26.08.2021 14:27
    -1
    Face Control, 26.08.2021 14:16
    Кстати, а почему развпятьлетние в позорной 4 корзине? Они же вроде «чемпионы», пусть и временные?
    А чому це 4 корзина "позорна"? Тобі нагадати, що зробив з ШД представник 4 корзини Борусія(М) минулого року? Бути в 4 корзині так само "позорно", як влітати без шансів команді з 4 корзини.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:24
    0
    Daren44, 26.08.2021 14:23
    Потому что повезло)
    В каком месте Шахтёр контролировал игру…
    Если бы Бен Йедер забил третий или Пятов не потащил удар в угол или не вынесли мяч с ленточки плюс ещё куча моментов и полумоментов у соперника было…
    Так вот если бы хоть один залетел то Шахтёр бы не вытащил матч. Морально бы сели и все.
    Не играл Шахтёр с позиции силы вчера.
    Не умаляю заслуги Команды и Дзерби но надо признать что фарт был.
    Так вот если бы хоть один залетел то Шахтёр бы не вытащил матч.
    ————————————
    Это кто сказал, ты? А, понятно.
    Ссылка
    Daren44
    online
    Daren44, 26.08.2021 14:23
    0
    Dreifus, 26.08.2021 14:10
    Почему все говорят, что Шахтеру повезло?
    ИМХО Шахтер контролировал игру и было видно, что может в любой момент прибавить.
    Собственно и прибавил. Поигрался, как кошка с мышкой, дал почувствовать надежду и отправил монегасков доигрывать в ЛЕ.
    Технично, солидно, драматично. Как и полагается в эпоху массовости футбола.
    Потому что повезло)
    В каком месте Шахтёр контролировал игру…
    Если бы Бен Йедер забил третий или Пятов не потащил удар в угол или не вынесли мяч с ленточки плюс ещё куча моментов и полумоментов у соперника было…
    Так вот если бы хоть один залетел то Шахтёр бы не вытащил матч. Морально бы сели и все.
    Не играл Шахтёр с позиции силы вчера.
    Не умаляю заслуги Команды и Дзерби но надо признать что фарт был.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:21
    0
    Тем не менее, можем утверждать, что свой главный на данном этапе экзамен Де Дзерби сдал. Теперь он может себе позволить до конца года выстраивать тактику, добиваться автоматизма, оттачивать стиль. В общем, он имеет время, дабы построить свой «Шахтер».
    Пусть у него получится, потому что за этим процессом как минимум интересно наблюдать.
    ——————————————
    Это да, через несколько месяцев Шахтёр станет ещё сильнее.
    Ссылка
    Nikas
    online
    Nikas, 26.08.2021 14:19
    0
    Статья о величии упл и хвалебном величии Шахтера молодцы
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 14:17
    -1
    dd dent, 26.08.2021 14:15
    Увы, но не получается у других клубов ничего, хотя в тоже время могут играть и наши и неплохо, вам не подошли например Зина и малина, а они какого класса оказались) хотя в любом случае с победой, клуб дело частное ведь
    Так сколько вчера коренных у Вернидуба играло?
    Ссылка
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