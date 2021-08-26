ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера есть то, чего нет в других командах — сердце и яйца»

Наставник «горняков» прокомментировал выход своих подопечных в групповой этап Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 03:25
  • 318 просмотров
  • 4 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера есть то, чего нет в других командах — сердце и яйца»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о матче с «Монако» (2:2) и выходе в групповой раунд Лиги чемпионов.

– Мистер, это вы специально отдали мяч «Монако» или соперник забрал его у вас?
– Нет, это не было нашим решением. Мы не хотим оставлять мяч даже у мадридского «Реала». Но если соперник хороший, тогда мы тоже должны играть на оборону. Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но «Монако» – очень сильная команда. Они сделали очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров. Показатель такой: когда Фернандо и Мудрик вошли в игру, матч совсем изменился. Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, потому что у «Монако» было много голевых шансов. У «Монако» есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Не у всех скорость, как у Фернандо, например, который вышел на замену, но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать. Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке.

– До вашего прихода в «Шахтер» мы очень часто играли в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити». Сейчас Twitter «Сити» отреагировал на новость о выходе «Шахтера» в Лигу чемпионов так: ребята, до встречи, скоро увидимся снова. Как вы относитесь к такой перспективе? Какие команды хотели бы увидеть на жеребьевке в качестве соперников?
– Пять лет назад я был тренером в третьем дивизионе Италии. Всего, что есть сегодня у меня и моего штаба, мы добивались большим трудом. Поэтому я не могу просить ту или другую команду. Все наши мысли сейчас – о матче с «Минаем», который предстоит в воскресенье. Может быть, будут играть другие футболисты, которые сегодня не играли. Мы начинаем думать о следующем шаге, о «Минае».

– Перед тем как команда сравняла счет, вы что-то хотели донести Михаилу Мудрику, но он находился на другом фланге. Вы попросили своего помощника, чтобы он перебежал на другую половину поля и донес что-то от вас молодому футболисту. Что вы хотели ему сказать? И как в целом оцените действия Мудрика в сегодняшнем матче?
– Мудрик – настоящий талант. У всех есть свои таланты. Мудрик получил талант быть футболистом. Многие тренеры говорят, что Мудрик еще должен прогрессировать и прогрессировать, а я считаю, чтобы прогрессировать, молодой футболист должен играть все больше и больше. Только так он может больше показать свой талант. У Мудрика много хороших примеров в команде – Пятов, Степаненко, Алан, Исмаили, Кривцов. Он должен смотреть на них. Мы очень верим в него и в то, что он сможет показать свой талант в будущем.

– Перед матчем все переживали, потому что у Андрея Пятова долго не было практики в еврокубках. Он сыграл последний матч за сборную два месяца назад. Как вам игра Пятова? Я думаю, его заслуга в победе огромная.
– Кто именно переживал?

– Болельщики.
– Или вы, журналисты? Я точно не переживал, потому что вижу каждый день, как Пятов тренируется – с улыбкой. Он огромный профессионал и всегда это показывает. На самом деле то, как он сегодня сыграл, мы все заслуживали. Когда есть такие моменты, как с Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это неслучайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем «Монако». Поэтому мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 26.08.2021 03:38
    0
    Молодцы- отличная победа,все затраты окупились
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 03:38
    0
    не знаю как у команды, у главного тренера точно есть яйца, и это должно передаться остальным
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 03:38
    0
    Многие тренеры говорят, что Мудрик еще должен прогрессировать и прогрессировать, а я считаю, чтобы прогрессировать, молодой футболист должен играть все больше и больше
    ---
    разжуйте это нашим тренерам, они ведь думают что футболистами становятся на лавке для запасных.
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    MAkS7777⚒⚒
    online
    MAkS7777⚒⚒, 26.08.2021 03:30
    -1
    💯%
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