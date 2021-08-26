Хочет очень много. Кейн запросил у Тоттенхэма 400 тысяч фунтов в неделю

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом не покинет клуб.

Как сообщает английская пресса, 28-летний футболист готов продлить контракт с клубом. Отмечается, что Кейн хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии. Игрок требует от руководства «шпор» зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком Англии является лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне – 385 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, нынешним летом Кейном активно интересовался «Манчестер Сити». Сам форвард даже прогуливал тренировки, чтобы добиться своего ухода из «Тоттенхэма».