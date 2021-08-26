Хочет очень много. Кейн запросил у Тоттенхэма 400 тысяч фунтов в неделю

Форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком Английской Премьер-лиги

  • 26.08.2021 11:31
  • 1322 просмотра
  • 3 комментария
Хочет очень много. Кейн запросил у Тоттенхэма 400 тысяч фунтов в неделю
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом не покинет клуб.

Как сообщает английская пресса, 28-летний футболист готов продлить контракт с клубом. Отмечается, что Кейн хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии. Игрок требует от руководства «шпор» зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком Англии является лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне – 385 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, нынешним летом Кейном активно интересовался «Манчестер Сити». Сам форвард даже прогуливал тренировки, чтобы добиться своего ухода из «Тоттенхэма».

 

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Источник — Daily Mail

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    аоот оооит
    аоот оооит, 26.08.2021 12:46
    0
    Ну брюйне понятно за шо платить а етому бревну?
    Ссылка
    Snyder98
    Snyder98, 26.08.2021 12:11
    0
    20,8 М в рік ...непогано так хоче
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 26.08.2021 12:08
    0
    фигасе,нэнажэра яка
    Ссылка
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