Хочет очень много. Кейн запросил у Тоттенхэма 400 тысяч фунтов в неделю

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом не покинет клуб.
Как сообщает английская пресса, 28-летний футболист готов продлить контракт с клубом. Отмечается, что Кейн хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии. Игрок требует от руководства «шпор» зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.
Отметим, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком Англии является лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне – 385 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, нынешним летом Кейном активно интересовался «Манчестер Сити». Сам форвард даже прогуливал тренировки, чтобы добиться своего ухода из «Тоттенхэма».
Источник — Daily Mail
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