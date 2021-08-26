СКРИПНИК: «Отдадим все силы для того, чтобы невозможное сделать возможным»

Наставник «Зари» – о предстоящем ответном матче с «Рапидом»

  • 26.08.2021 08:19
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  • 2 комментария
СКРИПНИК: «Отдадим все силы для того, чтобы невозможное сделать возможным»
© Twitter. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча против австрийского «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Постараемся забить быстрый гол. Постараемся убрать индивидуальные ошибки, которые привели к тем голам в первой игре. Ну и насчет реализации тоже не надо забывать. У нас было много прекрасных моментов. Если бы мы реализовали хотя бы несколько, то был бы другой счет, другое настроение, другое ожидание.

Я могу позавидовать тем болельщикам, которые придут завтра на футбол. Я им гарантирую, что они не увидят равнодушных игроков в футболке Зари. Я уверен, все ребята завтра отдадут все силы для того, чтобы невозможное сделать возможным», - сказал Скрипник.

Матч «Заря» – «Рапид» состоится 26 августа на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Напомним, первая встреча завершилась победой австрийцев - 3:0.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Интересный Паца
    Интересный Паца, 26.08.2021 09:16
    0
    Krivbass1979, 26.08.2021 08:44
    И проиграют 0:2.Скрипник отстой тренер.ничего не достигший как тренер.Вернидуб лучше
    Не факт. Хотя бы минимальную победу добыть и группа ЛК
    Ссылка
    Krivbass1979
    online
    Krivbass1979, 26.08.2021 08:44
    -1
    И проиграют 0:2.Скрипник отстой тренер.ничего не достигший как тренер.Вернидуб лучше
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