СКРИПНИК: «Отдадим все силы для того, чтобы невозможное сделать возможным»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча против австрийского «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Постараемся забить быстрый гол. Постараемся убрать индивидуальные ошибки, которые привели к тем голам в первой игре. Ну и насчет реализации тоже не надо забывать. У нас было много прекрасных моментов. Если бы мы реализовали хотя бы несколько, то был бы другой счет, другое настроение, другое ожидание.

Я могу позавидовать тем болельщикам, которые придут завтра на футбол. Я им гарантирую, что они не увидят равнодушных игроков в футболке Зари. Я уверен, все ребята завтра отдадут все силы для того, чтобы невозможное сделать возможным», - сказал Скрипник.

Матч «Заря» – «Рапид» состоится 26 августа на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Напомним, первая встреча завершилась победой австрийцев - 3:0.