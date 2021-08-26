Винус Уильямс снялась с US Open из-за травмы

Многократная победительница турниров Большого шлема американка Винус Уильямс снялась с предстоящего Открытого чемпионата США.
«Не самая лучшая новость для всех. Я присоединяюсь к Серене Уильямс, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру в списке травмированных и тоже снимаюсь с турнира.
Несмотря на все, это будет отличный US Open и спасибо организаторам за wild card. Я с нетерпением ждала этот турнир, но в этом году я не приму участие. Обещаю вернуться, как только смогу», - написала Винус.
Ранее организаторы US Open объявили списки теннисистов, которым они предоставляют wild card для участия в основной сетке. В их числе была Уильямс.
Напомним, открытый чемпиона США пройдет с 30 августа по 12 сентября.
Источник — Twitter
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