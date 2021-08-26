Козлова завершила борьбу в квалификации US Open

Украинка проиграла в первом матче

  • 26.08.2021 01:49
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Козлова завершила борьбу в квалификации US Open
© BNP Paribas Poland Open. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№127 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата США.
 
Украинка проиграла первый матч отбора Кристине Букше из Испании (№161 WTA).
 
US Open. Первый раунд квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 4:6, 1:6
 
У Букши далее по сетке Эльвина Калиэва из США(№767 WTA).

Ранее в полуфинал квалификации вышли Леся Цуренко и Илья Марченко. Сергей Стаховский, Дарья Снигур и Катарина Завацкая свои матчи проиграли.

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Источник — Sport.ua

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