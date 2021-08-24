Цуренко преодолела первый круг квалификации US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№189 WTA) удачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинка обыграла австралийку Эллен Перес (№219 WTA).
US Open. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Эллен Перес (Австралия) – 7:5, 7:6(2)
В полуфинале отбора Цуренко будет жать победительница матча Анна Каролина Шмидлова (№92 WTA) – Тесса Андрианжафитримо (№204 WTA).
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Источник — Sport.ua
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