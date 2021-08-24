Цуренко преодолела первый круг квалификации US Open

Леся стартовала в квалификации с непростой победы

  • 24.08.2021 22:22
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  • 1 комментарий
Цуренко преодолела первый круг квалификации US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№189 WTA) удачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.
 
В первом раунде отбора украинка обыграла австралийку Эллен Перес (№219 WTA).
 
US Open. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Эллен Перес (Австралия) – 7:5, 7:6(2)
 
В полуфинале отбора Цуренко будет жать победительница матча Анна Каролина Шмидлова (№92 WTA) – Тесса Андрианжафитримо (№204 WTA).

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    osso
    online
    osso, 24.08.2021 22:24
    +5
    Молодец, но попила крови у болел.
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