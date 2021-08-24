Марченко одержал волевую победу на пути в полуфинал отбора US Open

Илья стартовал с победы в квалификации

  • 24.08.2021 22:44
  • 628 просмотров
  • 2 комментария
Марченко одержал волевую победу на пути в полуфинал отбора US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) стартовал в квалификации Открытого чемпионата США с победы.
 
В первом круге украинец обыграл Тобиаса Камке из Германии (№247 ATP), которому ранее дважды уступал.
 
US Open. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Тобиас Камке (Германия) – 3:6, 7:6(2), 6:2

Во втором сете Илья отыграл три матчбола на приеме. 
 
Далее у Марченко по сетке Иржи Легечка из Чехии (№192 ATP). 
 
Ранее в полуфинал отбора пробилась Леся Цуренко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    maksimisgreat
    online
    maksimisgreat, 24.08.2021 22:49
    +4
    Ох и Илюха. Три матчбола отыграл, сделал брейк на этой же подаче. Ну а в третьей его как подменили)
    Красавчик, характер есть.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 24.08.2021 22:46
    +5
    Это наш день продолжаем дальше!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности