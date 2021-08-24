Марченко одержал волевую победу на пути в полуфинал отбора US Open

Украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) стартовал в квалификации Открытого чемпионата США с победы.



В первом круге украинец обыграл Тобиаса Камке из Германии (№247 ATP), которому ранее дважды уступал.



US Open. Первый круг квалификации

Илья Марченко (Украина) – Тобиас Камке (Германия) – 3:6, 7:6(2), 6:2

Во втором сете Илья отыграл три матчбола на приеме.



Далее у Марченко по сетке Иржи Легечка из Чехии (№192 ATP).



Ранее в полуфинал отбора пробилась Леся Цуренко.