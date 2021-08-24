Марченко одержал волевую победу на пути в полуфинал отбора US Open

Украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) стартовал в квалификации Открытого чемпионата США с победы.
В первом круге украинец обыграл Тобиаса Камке из Германии (№247 ATP), которому ранее дважды уступал.
US Open. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Тобиас Камке (Германия) – 3:6, 7:6(2), 6:2
Во втором сете Илья отыграл три матчбола на приеме.
Далее у Марченко по сетке Иржи Легечка из Чехии (№192 ATP).
Ранее в полуфинал отбора пробилась Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Красавчик, характер есть.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.