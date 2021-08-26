Артем ФРАНКОВ: «Шахтер забил два гола с одного удара в створ»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал ничью «Шахтера» с «Монако» (2:2), которая позволила «горнякам» выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

«С победой! С важнейшей победой! С вымученной победой над сильным соперником! Возможно, с судьбоносной победой — как минимум в плане командного строительства. Но если кто-то из моих друзей-горняков в течение ближайших пары-тройки сезонов что-то чвакнет о фартовости или других сверхъестественностях в игре «Динамо» — я буду вспоминать матч «Шахтер» — «Монако», долго и со вкусом хохоча над болельщицкой забывчивостью. Два гола с одного удара в створ при такой цене поединка?! Браво. Завидую белой завистью. И прошу того же всем нашим», — написал Франков.