Артем ФРАНКОВ: «Шахтер забил два гола с одного удара в створ»

Специалист подвел итоги противостояния «горняков» с «Монако» (2:2)

  • 26.08.2021 01:38
  • 1002 просмотра
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Шахтер забил два гола с одного удара в створ»
© ФК Шахтер Донецк

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал ничью «Шахтера» с «Монако» (2:2), которая позволила «горнякам» выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

«С победой! С важнейшей победой! С вымученной победой над сильным соперником! Возможно, с судьбоносной победой — как минимум в плане командного строительства. Но если кто-то из моих друзей-горняков в течение ближайших пары-тройки сезонов что-то чвакнет о фартовости или других сверхъестественностях в игре «Динамо» — я буду вспоминать матч «Шахтер» — «Монако», долго и со вкусом хохоча над болельщицкой забывчивостью. Два гола с одного удара в створ при такой цене поединка?! Браво. Завидую белой завистью. И прошу того же всем нашим», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 26.08.2021 02:08
    -1
    Ну как ведущий журналист мог бы как-то корректно отозваться об игре.
    А так, в бочке мёда - ложка артёмкиного гуано.
    С возрастом люди умнеют, а тут видимо обратный процесс
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