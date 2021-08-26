25 августа состоялся ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Шериф» Юрий Вернидуба выстоял в противостоянии против загребского «Динамо».
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч
Динамо Загреб Хорватия – Шериф Молдова – 0:0 (первый матч 0:3)
Обзор матча
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Источник — Sport.ua
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