В среду, 25 августа, в Загребе на стадионе «Максимир» состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором местное «Динамо» примет молдавский клуб «Шериф». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Динамо» Загреб

Команда Дамира Кржнара в первой игре в Тирасполе крупно проиграла – 0:3. С такой неудачей за плечами она уже вряд ли сможет рассчитывать на позитивный результат по сумме двух встреч, но в родных стенах все же постарается реабилитироваться за провал на поле «Шерифа».

После разгрома от команды украинского тренера Юрия Вернидуба «Динамо» в очередном матче национального чемпионата выиграло 1:0 у земляков из «Локомотива». Взяв три очка, «бело-голубые» в таблице хорватского Первого дивизиона занимают 4 место. В 5 матчах они набрали 10 очков. Это столько, сколько есть в активе у загребского «Локомотива» и «Риеки», но меньше, чем у «Хайдука» и «Осиека» (по 13 пунктов).

Не лишним будет вспомнить, что ранее в квалификации Лиги чемпионов загребцы убрали со своего пути исландский «Валюр» (3:2 дома, 2:0 в гостях), а также «Омонию» с Кипра (2:0 дома, 1:0 на выезде) и польскую «Легию» (1:1 на своем поле, 1:0 в гостях).

«Шериф»

Тираспольская команда в настоящий момент серьезно сосредоточена на выступлении в квалификации Лиги чемпионов. В чемпионате Молдовы она на сегодня провела только 3 матча, тогда как остальные клубы сыграли по 6-7 встреч. Немудрено, что «Шериф» сейчас в таблице Национального дивизиона только 5-й, имея 6 очков из 9 возможных (2 победы, 1 поражение). Свой крайний матч в чемпионате страны парни Вернидуба провели аж 7 августа, разбив дома «Динамо-Ауто» со счетом 7:1.

Ставка на Лигу чемпионов пока себя оправдывает. «Шериф» является фаворитом в дуэли с загребским «Динамо», так как победил в первом матче дома со счетом 3:0. А до этого в отборе чемпионского турнира команда убедительно разбила «Теуту» из Албании (4:0 в гостях, 1:0 дома), обыграла армянский «Алашкерт» (1:0 на выезде, 3:1 на своем поле) и выбила из борьбы за путевку в основной этап сербскую «Црвену Звезду» (1:1 в гостях, 1:0 на своем поле).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Динамо» Загреб в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Динамо» Загреб: Ливакович – Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич, Франич, Якич, Иванушеч, Майер, Мишич, Оршич, Петкович.

«Шериф»: Атанасиадис – Криштиану, Арболеда, Дуланто, Джульен, Аддо, Тилль, Траоре, Коловос, Янсане, Кастаньеда.

25 августа, среда